Jara: “Nosotros no vamos a incorporar”

Compartir

Linkedin Print

Mirando la reanudación del torneo Apertura, el técnico de 12 de Octubre de Itauguá mencionó que no tendrán refuerzos y que está conforme con su plantel.

12 de Octubre de Itauguá trabaja de cara al regreso del fútbol en Paraguay, el cual está marcado para el 17 de julio. La plantilla albiazul viene entrenándose en el estadio Luis Alberto Salinas, bajo las órdenes del director técnico Mario Vicente Jara.

El estratega argentino habló para Tigo Sports este miércoles y comentó que está muy a gusto con los jugadores que tiene, por lo que no piensa pedir refuerzos.

“Estamos ajustando los detalles en cuanto a lo físico y técnico, estamos contentos con el plantel que tenemos y vamos a tratar de ser competitivos. Nosotros no vamos a incorporar, vamos a jugar con el plantel que tenemos. Hoy en día todos arrancan de cero”, manifestó el DT.

Sobre la forma en la que encontró a sus futbolistas tras una pausa prolongada por la cuarentena, el entrenador argentino indicó: “Es normal después de un parate importante que los jugadores suban un poco de peso, pero los tenemos bien controlados, con los trabajamos que venimos haciendo desde que iniciamos los entrenamientos, ya se vio una mejoría importante y estamos tranquilos con eso”.

Tercera prueba de Covid-19

Antes del entrenamiento de este miércoles a la mañana, los jugadores del “12” se sometieron al tercer examen de detección del coronavirus, siguiendo el protocolo sanitario de la APF.

Antes de la pausa por la pandemia, 12 de Octubre metió dos triunfos al hilo, siendo sus primeras victorias desde su vuelta a Primera. Derrotó a River Plate 2-0 de visita y luego a Sportivo Luqueño 3-2, como local. Sumó 6 puntos y se ubicó en el décimo puesto.