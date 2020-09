Jardineritos de comunidad Pilagá, aprendieron sobre la prevención del Chagas

Compartir

Niños del Jardín de Infantes de la comunidad Pilagá Km 14, ubicada a pocos kilómetros de la localidad de Las Lomitas, participaron de una charla taller destinada a prevenir y conocer la enfermedad de Chagas.

La misma fue llevada a cabo por un equipo de médicos, enfermeros y agentes sanitarios del hospital distrital de Las Lomitas, que contaron con el apoyo del maestro MEMA (Maestro Especial de Modalidad Aborigen), que forma parte del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, quien colaboró con la traducción al idioma originario.

Con mensajes didácticos, preparados especialmente para la edad, el equipo de salud explicó a los niños de qué se trata la enfermedad, cómo se transmite, cuáles son los síntomas que presenta y cómo afecta a la salud en general “y sobre todo hicimos hincapié en la prevención, para que ellos puedan también ser protagonistas en sus casas de los cuidados que debe cumplir toda la familia para evitar la enfermedad”, comentaron.

Se dieron a conocer las características físicas de la vinchuca, insecto vector que transmite la enfermedad “para que los chicos sepan cómo es, que puedan reconocerla fácilmente” y así ayudar a detectarlas “si las ven dentro de las viviendas”.

A través de juegos, canciones, cuentos y pintadas con distintas técnicas, como parte de un proceso planificado de enseñanza y aprendizaje, se habló de la vinchuca y de la enfermedad, destacando que “lo fundamental es cumplir con las medidas de prevención para que el insecto no se aloje en las casas, no pueda picarnos, ni dejarnos el parásito para que no nos enfermemos”.

Cada uno de los mensajes difundidos en la charla fueron traducidos al idioma originario por el agente sanitario y el maestro MEMA. “En la prevención de esta enfermedad, es esencial la participación comunitaria. Consideramos básico la intervención de la escuela como institución y de la familia. Por ello, trabajamos con los niños, para que, desde una edad temprana aprendan, tengan la información, y herramientas necesarias para hacer frente a esta enfermedad ayudando a erradicarla de nuestra provincia”, recalcaron.

“La educación y la información son herramientas prioritarias para que las personas y las comunidades afectadas por el Chagas, puedan luchar contra esta enfermedad, que se presenta generalmente de manera silenciosa pero que puede afectar muy seriamente a la salud. En este marco, los niños son los mejores replicadores para sus familias y para la comunidad de los mensajes que aprenden en la escuela”, valoraron al concluir la actividad.