Jarzynski: «Es necesario seguir trabajando por una Patria libre, justa y soberana»

Ibarreta celebró, con múltiples actividades institucionales, artísticas y recreativas, un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Por la mañana de este sábado 25 de mayo, el acto central fue en la Plaza principal, para luego continuar con diversas propuestas en el Camping Municipal.

Organizado por el Municipio, y con el acompañamiento del Gobierno provincial, se concretó un festival patrio con artistas locales y de la zona. Además, hubo destrezas gauchas, juegos gratuitos para la niñez y concursos.

En ese contexto, el intendente Adán Jarzynski sostuvo que, como clase política, “debemos mostrarnos unidos, conscientes de que el escenario nacional que nos plantea la extrema derecha pone en riesgo todas y cada una de las conquistas logradas, incluso, aquellas que los grandes héroes de la Patria supieron conseguir”.

Planteó que “hoy el concepto de libertad está asociado a un sistema que no cree en un Estado presente, que no ve al ser humano como centro de las políticas públicas y que pone en jaque a la misma Patria”.

En ese sentido, agregó que “como parte del Modelo Formoseño, no podemos dejarnos iluminar por espejitos de colores para priorizar proyectos personales y dar la espalda a los verdaderos valores que llevaron a nuestra gente a darnos la responsabilidad de ser sus representantes”.

El jefe comunal sentenció que “quienes tengan como norte sus ambiciones personales, echarán por tierra el sueño de una Patria cada vez más justa para todos”.

“Pero los verdaderos soldados leales a los principios de un Estado de bienestar, vamos a mantenernos unidos, organizados y solidarios en lucha de fortalecer los principios que nos llevaron a consolidarnos como Nación. Y sabemos que en un Modelo que tiene como conductor a Gildo Insfrán, vamos por buen camino”, concluyó.