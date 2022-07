Jarzynski sobre la instalación de aceitera: «Ante el municipio no existe ningún trámite»

Compartir

Linkedin Print

La instalación de la primera aceitera de soja en la localidad de Ibarreta continúa generando polémica y declaraciones cruzadas entre funcionarios públicos y los socios inversores. Durante el fin de semana, el intendente de la localidad afirmó que no hay ninguna documentación presentada ante la municipalidad. «Dije lo que ocurre y mantengo mis dichos», sostuvo Adán Jarzynski, al Grupo de Medios TVO y reiteró que «ante la comuna no existe ningún trámite».

De esta manera, el jefe comunal, se introdujo en lo que ocurre en torno a la instalación y funcionamiento de la planta. «Prácticamente eso ya está instalado en la zona, es jurisdicción de Ibarreta, lo que manifesté justamente es que ante el municipio no existe ningún trámite, ninguna documentación todavía», manifestó.

Ante las declaraciones de Jarzynski, trascendidas por redes sociales, uno de los socios inversores mostró documentaciones relacionadas a la construcción de la fábrica y tildó de mentirosas dichas declaraciones.

«Obviamente ellos salieron a manifestar que yo miento a la gente, yo no dije ninguna mentira dije una realidad que es cierta. Efectivamente en la Municipalidad de Ibarreta no existe ninguna documentación, a pesar de que ellos hicieron la salvedad de que llegado el momento deberían tramitar. Ellos consideran que no es necesario porque está fuera del ejido urbano, si esta fuera del ejido urbano pero está dentro de la jurisdicción y competencia del municipio de Ibarreta y sus colonias aledañas», explicó Jarzynski.

La planta, que tuvo una inversión de 100 millones de pesos en una primera etapa, aún no se encuentra en funcionamiento por no contar con energía eléctrica, denunciaron sus inversionistas. Apuntan a la empresa REFSA y a una decisión política.

«Creo que la energía eléctrica es un recurso para el funcionamiento en sí de la planta obviamente. Ellos en un principio dicen que necesitan la energía por otro lado dicen que todavía no está terminada la planta, hay que ver las prioridades obviamente, yo no manejo las prioridades de su emprendimiento; obviamente que si no le están instalando algún trámite debe estar pendiente», señaló el intendente.

Más allá de lo ocurriría con REFSA, Jarzynski reiteró que ante su municipio no hay ninguna documentación presentada por los emprendedores, «en el municipio no hay una presentación formal, ellos consideran que no es necesario», sostuvo.

Y en ese sentido, añadió que «nosotros no estamos en contra del desarrollo de la región y obviamente de la localidad, en Ibarreta se han instalado empresas importantes, comercios importantes que han hecho los trámites pertinentes y están funcionando. No estamos en el papel de prohibir la generación de empleo a nadie, obviamente tienen que hacer las cosas como corresponde. Yo desconozco totalmente el funcionamiento y las condiciones en las que está construida la planta porque no tenemos nada».

Hasta el momento la empresa aún se encuentra sin funcionar y ya posee mano de obra que ha sido capacitada especialmente para su función que espera trabajar. Desde el municipio expresaron que quizás se deba a una cuestión «netamente administrativa» aunque su intendente creo que la salida de todo es el «diálogo».

«Desconozco que le debe estar faltando porque ellos pueden presentar que tienen aprobado algo pero puede faltar algo más. Mientras tanto nosotros no mentimos a la gente, no tengo porqué caer en algo que no me corresponde. Saliendo a publicar y atacar por redes, o medios nacionales, creo que no es la solución. Creo que el diálogo debe primar ante todo y las soluciones van a llegar», finalizó Jarzynski.

Compartir

Linkedin Print