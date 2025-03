Javier Caffa asegura que la paralización de obras afecta la seguridad vial en rutas nacionales

El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Javier Caffa, brindó una entrevista al Grupo de Medios TVO en la que expresó su preocupación por el creciente deterioro de la red vial en el país, especialmente en lo que respecta a las rutas nacionales. Según Caffa, las medidas implementadas por el Gobierno Nacional desde el inicio de su gestión, que incluyen la paralización de la obra pública, están teniendo un impacto directo en la seguridad vial.

“Desde que asumió el nuevo Gobierno, hemos visto una serie de medidas que afectan directamente el mantenimiento de la red vial nacional. La paralización de la obra pública ha sido una de las principales acciones que se han tomado, y sigue habiendo medidas que van en contra del mantenimiento de nuestras rutas, lo que repercute negativamente en la seguridad vial”, expresó Caffa.

Cierre de contratos y el impacto en el mantenimiento de las rutas

El funcionario provincial destacó un hecho reciente que agrava aún más la situación. “Lo último que tenemos es que hace una semana, el administrador de Vialidad Nacional, el ingeniero Campoy, emitió una nota a todos los jefes de distrito en la que se comunica el cierre de todos los contratos de la obra pública bajo los sistemas de gestión que existían para el mantenimiento de la red nacional”, explicó Caffa.

Con estas nuevas medidas, según el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, todos los contratos que quedaban en pie para el mantenimiento de las rutas nacionales serán rescindidos. “Esto va a potenciar el deterioro de las rutas porque no se les realizará mantenimiento alguno. Las consecuencias son graves, ya que las rutas, que ya presentan un estado crítico en muchas partes, seguirán deteriorándose sin intervención alguna”, agregó.

Preocupaciones por

la seguridad vial

Caffa también subrayó que el impacto de estas decisiones afecta directamente la seguridad de los conductores y usuarios de las rutas nacionales. “Cuando hablamos de rutas deterioradas, hablamos de un aumento de los riesgos para quienes transitan por ellas. El deterioro de la infraestructura vial no solo afecta la comodidad y el tiempo de viaje, sino que pone en peligro la vida de las personas. Las rutas nacionales son esenciales para la conectividad de las provincias y el país, y su abandono generará más accidentes y mayores costos en el futuro”.

Además, el titular de la Dirección Provincial de Vialidad instó a las autoridades nacionales a revisar las medidas adoptadas, teniendo en cuenta las consecuencias que podrían traer para la seguridad de los ciudadanos y el desarrollo de las provincias, especialmente aquellas que dependen de una red vial en buen estado para su crecimiento económico y social.

Un llamado a la acción

La entrevista concluyó con un llamado a la acción por parte de Caffa. “Es urgente que se tomen medidas para garantizar el mantenimiento y la reparación de nuestras rutas. No solo estamos hablando de la conectividad, sino también de la vida de las personas. Si no actuamos ahora, los costos serán mucho mayores en el futuro, tanto en términos de vidas humanas como de recursos económicos necesarios para subsanar los daños”.

El deterioro de la red vial nacional es un tema que preocupa a muchos sectores de la sociedad, y con las nuevas decisiones tomadas desde el Gobierno Nacional, las autoridades locales temen que la situación se agrave aún más. La falta de inversión y mantenimiento en las rutas no solo afecta a la seguridad vial, sino que también pone en riesgo el desarrollo y la calidad de vida en distintas regiones del país.