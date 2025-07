Javier Caffa: «Es muy grave la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad»

Finalmente es oficial la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), una medida adoptada por el Gobierno libertario, que fue comunicada por el vocero Manuel Adorni, ante lo cual el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) mostró su total rechazo a esta decisión que la calificó de “muy grave”.

Además de este organismo tan importante, también disolvieron otros relacionados con la rama vial y la seguridad vial “como es la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, reprobó.

Por ese motivo, definió que a esta medida, que será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial, justo antes de que finalice la delegación de facultades delegadas, “es muy grave”, porque dejará a miles de personas sin empleo, tratándose de un “personal capacitado”.

Esto es, técnicos e ingenieros, profesionales maquinistas, entre otros. “Recordemos, además, que la DNV posee una sede central y distrito en cada una de las provincias y, a su vez, en cada una de ellas tiene delegaciones que se ocupan del mantenimiento de la red vial nacional”, explicó.

En definitiva, lamentó que esto que ha hecho el Gobierno del presidente Javier Milei “es muy triste”, ya que “es una desesperanza muy grande en vista al futuro, es decir, hacia dónde va a ir la red vial nacional que encima se está deteriorando día a día por la falta de mantenimiento”, y ahora será “mucho peor sin el órgano rector”, como es la DNV.

Caffa también aprovechó para reflexionar en que “con esto se va reafirmando el unitarismo”, y, sobre el punto de las concesiones viales, advirtió que “las que hay son en la zona de Buenos Aires y la Capital Federal, sectores muy chicos, porque el resto sabemos que las concesiones viales no son factibles porque no hay tránsitos y montos que se puedan cobrar de peaje que las hagan viable”.

“Y ni siquiera mencionar la construcción de obras nuevas o tramos nuevos, sino que el mantenimiento mínimo no es viable si no hay una inversión del Estado nacional”, insistiendo así sobre la gravedad que esto significa, ya que “para eso tributamos todos en los impuestos”.

Responsabilidades

Siendo también “una de sus responsabilidades del Estado, así como es también la salud, la educación, ocuparse de la seguridad vial y la conectividad entre las localidades”, marcando su importancia “desde el punto vista social, económico y productivo”.

No obstante recordó que este Gobierno nacional desde su inicio “ha dicho que no iba a haber financiamiento para obra pública y los que primero recibieron el impacto fueron las viales en toda la Argentina. Después avanzaron también en la parte energética, paralizando todas las obras, así también con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

De la misma manera eliminaron programas de viviendas y organismos que se ocupan de esto. En esa misma línea se inscribe “ahora esta medida, tan grave, la de disolver un organismo tan importante”, concluyó.