Javier Calamaro y su esposa Paola Montes de Oca se casaron por segunda vez en una ceremonia religiosa: las imágenes

Rodeado por familiares y amigos, Javier Calamaro este sábado volvió a dar el “Sí” junto a su esposa Paola Montes de Oca. La pareja, que están juntos desde hace 16 años, decidieron casarse otra vez, pero esta vez por iglesia en una ceremonia que se celebró en la Catedral de San Isidro.

A través de las stories de Instagram, los invitados compartieron los momentos más destacados y emotivos del músico y su esposa como la entrada que ella tuvo, vestida de blanco y con una larga cola, del brazo de Romeo, el hijo mayor del artista, fruto de una relación anterior.

En el altar el cantante la esperaba vestido de rigoroso traje, acompañado de su pequeña hija Sasha, toda vestida de rosa, y el otro padrino fue Andrés Calamaro, su hermano. Quien los casó fue el Padre César, también conocido como “El cura rockero”.

“El Salmón” le dedicó unas afectuosas palabras a la pareja y luego de dar el “Sí”, la ceremonia tomó otro tono, fiel al estilo de los contrayentes. Sonó “Inconsciente colectivo” de Charly García y tanto Javier como el sacerdote que lo casó, se unieron para cantar el clásico del rock nacional.

Otra nota de color la dio la pareja en su salida. La pareja abandonó la iglesia en el Batimóvil: un auto descapotable, inspirado en el vehículo de Batman, los llevó como “marido y mujer ante Dios”. El participante de Bake Off Famosos manifestó su felicidad a los medios que estaban presentes y, luego, partió rodeado de sus seres queridos mientras lo filmaban con sus celulares.

Hace menos de dos meses fue Andrés Calamaro quien pasó por el Registro Civil. El músico se casó con Natalia Franco. La pareja formalizó su unión en el registro civil de la calle Beruti, en Buenos Aires. Después de haber anunciado su compromiso dos semanas antes, cuando la modelo mostró un par de anillos entrelazados, la pareja dio el sí ante un reducido grupo de testigos. Como reflejo de su estilo de vida tranquilo y sin estridencias, el evento fue sencillo, sin despliegues mediáticos, manteniendo su relación como algo que prefieren compartir en la intimidad.

El día de la ceremonia, ambos apostaron por un atuendo cómodo acorde a las altas temperaturas porteñas. Andrés optó por una chomba azul oscuro, pantalones largos del mismo tono, y zapatillas blancas. Completó su look con una campera de jean y su inseparable gorra con visera, mientras que sus lentes oscuros fueron la marca registrada de su estilo. Natalí Franco, por su parte, eligió algo más formal pero con un toque moderno: un blazer marrón claro, bermudas del mismo color, una camiseta y zapatillas blancas. Como accesorios, llevó anteojos de sol y un bolso negro con una cuerda naranja que contrastaba con el resto de su atuendo.

A la ceremonia acudieron algunas figuras del entorno artístico y musical. Entre los invitados estuvieron Javier Calamaro, así como los históricos compañeros de Los Abuelos de la Nada, Daniel Melingo y Cachorro López. También se hizo presente Juanse, líder de Los Ratones Paranoicos, acompañado de su esposa Julieta, y el rapero Dillom, quien colaboró recientemente con Calamaro. Además, Ricardo Enrique Bochini, ídolo de Independiente, el club que el cantante sigue, estuvo entre los invitados.

Tras cumplir con los trámites legales y firmar los documentos correspondientes, los recién casados recibieron la tradicional lluvia de arroz. Aunque la prensa estaba al tanto del evento, la pareja optó por no hacer declaraciones y se retiraron rápidamente para continuar con la celebración en un bodegón de Parque Patricios. Sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido fue la ausencia de Charo, la hija de Andrés y Julieta Cardinali, quien recientemente celebró su cumpleaños número 18.