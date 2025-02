Javier Milei es el tercer líder con mayor aprobación a nivel mundial, según una encuesta internacional

El presidente Javier Milei llegó al tercer puesto entre los mandatarios con mayor aprobación a nivel global, según datos recopilados por Morning Consult entre el 21 y el 27 de enero de 2025. Con un 65% de apoyo, el líder de La Libertad Avanza solo es superado por el primer ministro de India, Narendra Modi que llega al 75% y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum con el 66%.

Los datos sobre la popularidad de los líderes mundiales provienen de Morning Consult, una firma de análisis y encuestas con sede en Estados Unidos. Sus estudios abarcan más de 40 países y son utilizados por medios de referencia como The New York Times, Bloomberg, Financial Times y The Washington Post, así como por organismos gubernamentales y empresas multinacionales.

La metodología empleada por Morning Consult se basa en un promedio móvil de siete días, lo que permite obtener una visión más estable de la opinión pública, reduciendo fluctuaciones momentáneas. Las encuestas que publican son consideradas un indicador clave para medir el impacto de las políticas gubernamentales y la percepción de los ciudadanos en distintos países.

Además de Milei, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien inició su segundo mandato este año, figura entre los líderes con buena aceptación, con un 52% de aprobación.

Por el contrario, algunos mandatarios atraviesan una fuerte crisis de imagen. Yoon Suk Yeol, presidente de Corea del Sur, es uno de los menos populares tras ser suspendido y detenido por cargos de insurrección y abuso de poder. En Francia, Emmanuel Macron enfrenta un 75% de desaprobación, afectado por su decisión de convocar elecciones anticipadas en 2024.