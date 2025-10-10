«Javier Milei fue presidente para hacer un recital»

De bajo perfil, el diputado Emilio Monzó es una de las figuras más respetadas de la Cámara baja. No solo por su paso por la presidencia de ese cuerpo durante los cuatro años de Cambiemos, sino también, por su conocimiento legislativo, su mirada sobre la realidad política y, sobre todo, por su capacidad de tender puentes y generar acuerdos. «Reivindico la rosca» es, si se quiere, la frase que lo identifica.

Este año, de la mano de Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer, el tejedorense apuesta a renovar su banca, por el espacio Provincias Unidas, que aglutina, además, a gobernadores de la talla de Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres y Martín Llaryora entre otros. Al igual que en el año 2015, Monzó trabaja para que una coalición de centro desembarque en la Casa Rosada y que sea ese espacio que aglutina a los gobernadores el que gobierne a la Argentina «con sentido común».

En un mano a mano con Ámbito, el diputado por la provincia de Buenos Aires hizo un balance del gobierno de Javier Milei y consideró que «fracasó el modelo económico». Al mismo tiempo, fue muy crítico del entorno y e gabinete de La Libertad Avanza -lo graficó con el secretario de Turismo, Daniel Scioli: «Él, más que nadie, supo que alimentando la vanidad del Presidente se aseguraba su puesto»-. Además, aseveró que, si bien Milei preside la Argentina, la jefa de Estado no es otra que su hermana, Karina.

En otro tramo, se mostró sorprendido por el show en el Movistar Arena que encabezó el mandatario presidencial. Lo comparó con la «fiesta en la Quinta de Olivos» del ex presidente Alberto Fernández y consideró: «Milei fue presidente para hacer un recital, creo que su felicidad más grande era poder tocar con un público aplaudiendo».