Javier Milei habló sobre cuándo se firmará el acuerdo con el FMI

El presidente Javier Milei confirmó este jueves la fecha en la que, espera, se cierre el programa de facilidades con el Fondo Monetario Internacional.

«Mitad de abril», respondió el mandatario ante la consulta de la agencia Bloomberg Línea.

Se trata de una de las primeras precisiones que da el libertario sobre una negociación, de la que aún no se precisaron montos, plazos ni condiciones.

El Gobierno nacional recibió en las últimas horas un fuerte espaldarazo de parte del Congreso, con los diputados aprobando la validez del DNU que habilita la negociación con el organismo internacional.

Para el oficialismo, la firma del entendimiento y la llegada de fondos frescos abrirá una nueva etapa en el programa económico de la gestión, que tiene como objetivo «sanear» el BCRA y llevar por debajo del 1% el índice de inflación.

«El dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central, de modo tal que la deuda bruta no sube y en caso de que la misma se utilice para rescatar títulos cuyo valor de mercado está debajo la par, la misma caerá», explicó días atrás el jefe de Estado en una columna periodística.

Allí, dijo que el acuerdo con el FMI «busca restaurar el patrimonio del BCRA, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado».

Además, señaló que si bien «se podría objetar que, si bien la deuda bruta no sube, hay un cambio en el acreedor. Sin embargo, este argumento implicaría aceptar que la política querría seguir estafando a los argentinos vía inflación, lo cual no sólo es aberrante por su efecto negativo en el crecimiento, sino por cómo golpea sobre los segmentos más vulnerables de la población».

«También se podría señalar que estamos cambiando impuestos explícitos por un impuesto implícito no legislado, lo cual es falso porque la deuda bruta no sube. Y si así fuese, ante la necesidad de un mayor resultado fiscal el mismo lo alcanzaremos recortando el gasto. En definitiva, nada nos detendrá en nuestra tarea de exterminar la inflación y hacer grande a la Argentina nuevamente», manifestó.

Funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central expusieron esta semana, ante la comisión de Trámite Legislativos algunos aspectos del acuerdo que el Gobierno impulsa con el Fondo.

Entre ellos estuvo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien expuso los puntos planteados en el DNU y subrayó: «Esta operación de crédito público tiene certeza en cuanto a lo que son los plazos, los costos y, más importante, el uso. Es el primer acuerdo que no pide apoyo presupuestario, porque las cuentas fiscales están equilibradas».

El secretario de Finanzas además rechazó que se tratara de un «cheque en blanco» para el Gobierno y repasó: «Tenemos certezas, porque las características del programa es que tiene 10 años de plazo, cuatro años y medio de gracia sobre los pagos de capital, y tiene un costo que ya está determinado para este tipo de programas».

La única duda que quedaba pendiente, que clarificó Quirno (y como era esperable) es que la renegociación de los vencimientos de los próximos cuatro años se hará sobre los de capital solamente, y no sobre los de intereses. En concepto de capital, los vencimientos para los próximos cuatro años ascienden a u$s 14.000 millones.

Antes de las preguntas, Quirno concluyó: «Eso es todo lo que hay».