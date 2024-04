Javier Milei se presenta en la Feria del Libro: usará un inusual escenario y hay tensión con la organización

El director general de la Fundación confirmó que el Presidente hablará desde la pista central de La Rural; acusó al Gobierno de coordinar su aparición con autoridades del predio ferial y no con la entidad encargada

La participación de Javier Milei en la 48ª edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) -en el marco de la presentación de su último ensayo, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica en La Rural el próximo domingo 12 de mayo- comenzó a generar repercusiones incluso antes de que suceda. Ezequiel Martínez, director general de la Fundación El Libro, acusó al jefe de Estado de coordinar su aparición directamente con autoridades del predio ferial y no con la fundación a cargo del evento. Calificó de “paradójico” además que el mandatario participe de este encuentro cultural.

En diálogo con Radio Rivadavia, Martínez, quien dirige la entidad sin fines de lucro que organiza el evento que tendrá lugar entre el 23 de abril y 13 de mayo, afirmó que “Javier Milei estará el 12 de mayo en la Feria del Libro”. “Desde la editorial [Grupo Planeta] pidieron que el acto sea en la pista central, donde están las vacas y caballos. Es el único que no usamos durante la Feria del Libro. Pero parece que hablaron con La Rural, y ellos encargarán de todo. Por ende, el acto de Milei va a suceder en la Feria del Libro, pero no lo organizamos nosotros”.

En esa línea, remarcó además que, a diferencia de otros años, pocos funcionarios de Milei harán presencia en el lugar: “Durante los últimos años, se le reservaba un espacio privilegiado en el salón azul a los Ministerios de Ciencia, Tecnología, Educación y Cultura, pero este año el Gobierno decidió no estar porque ‘no hay plata’”.

Al respecto, Martínez analizó: “Milei estuvo en las últimas dos ediciones de la Feria. Llenó las salas y había filas de jóvenes para ingresar. Fueron actos con respeto y sin cruces. Pero esta vez será algo más grande ya que viene justamente como Presidente, no solo como autor del libro”. Consideró, sin embargo, “paradójico” que “un Gobierno que es indiferente con la cultura sienta que tiene que presentar un libro en el evento cultural más importante del país”.

Durante los últimos tramos de la entrevista, el líder de Fundación El Libro habló sobre la aparición el exministro Sergio Massa en la Feria del Libro y la mesa debate que tendrá lugar mientras Milei lanza su ensayo: “El sábado 27 de abril a las 14 horas, en la sala José Hernández, aparecerá Sergio Massa presentando su nuevo libro ‘Por si o por no’. Y en simultáneo con la presentación del Milei, va a haber una mesa debate de cierre con Beatriz Sarlo, Martín Kohan, Hernán Lombardi y Lucas Llach”.

Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica será publicado por Planeta en mayo, lo que lo convertirá a Milei en el primer presidente en ejercicio que visite la Feria en calidad de autor -Cristina Kirchner era exmandataria cuando en 2019 dio su discurso en la Sala Jorge Luis Borges por la publicación de Sinceramente-. Según supo LA NACION de fuentes consultadas, el Presidente será introducido por el diputado nacional de LLA, José Luis Espert.

Desde el entorno del Presidente confirmaron a este medio la participación del mandatario. Evitaron dar detalles sobre el modo en el que se gestó su aparición.