Javier Milei se reunió con el presidente de India y buscan fortalecer los lazos comerciales

Javier Milei recibió este sábado en la Casa Rosada al primer ministro de la India, Narendra Modi quien participará el domingo y lunes de Cumbre de los BRICS en Río de Janeiro. Fue antes de viajar a Chaco para participar en un encuentro evangelista electoral.

Enmarcada en la búsqueda “diversificar y expandir comercio bilateral”, la llegada del líder de la sexta economía del mundo es la primera visita oficial de un premier de la india en 57 años.

Sin embargo, los antecedentes de este viaje datan de su encuentro con el ex presidente Mauricio Macri, cuando Modi vino al país para participar de la cumbre del G20, de 2018, lo que sentó las bases de la Asociación Estratégica que ambos firmaron en 2019 en el viaje del ex mandatario a Nueva Delhi. India tenía que «devolver» el viaje que Macri hizo en 2019, para lo cual Modi aprovechó su viaje a Brasil para la cumbre de los BRICS. Este sábado invitó a Milei a la India. Por empezar, en tres meses visitará el país asiático una delegación comercial argentina.

El Gobierno busca ampliar los negocios bilaterales en el ámbito económico, comercial, científico y tecnológico, además de asuntos nucleares y de defensa. Todos temas abordados por Modi en su encuentro y posterior almuerzo en la Rosada, según dijo a Clarín y otros medios Periasamy Kumaran, el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de India y el vocero oficial del gobierno indio, Randhir Jaiswal.

Gracias a esa alianza estratégica, India se convirtió en el quinto destino de las exportaciones argentinas. Se exporta sobre todo aceite comestibles de soja y girasol por U$S 3.933 millones de dólares, en total, lo que representó un 60% más que en 2023,

Es un comercio superavitario para la Argentina donde las importaciones indias ocupan el noveno lugar de las compras argentinas, que llegaron a U$S 1296 millones en 2024. Estas bajaron un 9.5%.

La presidencia argentina permitió sólo a los acreditados en la Casa Rosada participar de las fotos que se tomaron los mandatarios, pero ningún funcionario local dio contexto, información o referencia alguna a Modi que vino con su canciller, Subrahmanyam Jaishankar.

Más aún, llamó la atención que a Modi lo fueran a recibir a su llegada el futuro nuevo secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, y el embajador en Delhi, Mariano Caucino, y no el ministro Gerardo Werthein, como se suele hacer en semejantes visitas.

Modi aterrizó el jueves en la noche y este sábado rindió homenaje al general José de San Martín con el canciller Werthein. «Su vida sigue siendo un símbolo de patriotismo y determinación para el pueblo de Argentina». Después de su reunión con Milei -que el jueves fue anfitrión de la cumbre del Mercosur- recibió la llave de la Ciudad, del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y juntos visitaron el monumento a Mahatma Gandhi, sobre avenida del Libertador.

Tal como dijeron los funcionarios de la delegación india en la conferencia en el Alvear, Milei y Modi conversaron de las intenciones de ampliar el comercio con el Mercosur, con el que ya tiene un acuerdo de preferencias comerciales que entró vigencia en 2009.

La idea de firmar la alianza estratégica de 2019 fue la de profundizar los lazos en los sectores mencionados, y balancear la dependencia económica y comercial que tenía ya entonces con China, que era de USD 8.000 millones, el equivalente al déficit global en la balanza comercial de la Argentina.

De acuerdo a los funcionarios de ambos líderes, hablaron del interés en promocionar en Argentina sus avances en la industria de defensa, el sector espacial, las tecnologías de la información, la infraestructura pública digital, la telemedicina y el sector farmacéutico.

En la conferencia de prensa los funcionarios intentaron explicar que buscan alternativas para colocar su equipamiento militar en la Argentina que hoy terminó inclinada por compras a Estados Unidos, Israel, Francia e Italia.

Los indios quieren vender drones sobre todo para el ámbito de la agricultura y han intentado sin éxito que Argentina les haga una propuesta seria para venderles tecnología nuclear científica y pacífica.

Otro punto: minería e hidrocarburos. La India quiere vender maquinaria y equipos, mientras que el Gobierno busca atraerlos a Vaca Muerta, su reserva de gas no convencional, la segunda mundial.

En enero pasado, el CEO de YPF viajó a India y firmó con las empresas indias Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL) un memorando de entendimiento para la exportación de gas natural licuado de Vaca Muerta.

En modo diplomático y de manera generalizada, en la conferencia de prensa señalaron también que se habló de dos cuestiones donde Argentina e India no se entienden del todo. India, conocida como “la farmacia del mundo”, quiere exportar medicamentos -muchos son genéricos- a este país y hablaron de la importancia del sector agrícola donde quieren colocar mayor cantidad de equipamiento. Ambos analizaron la necesidad de mejorar el acceso agrícola y de lácteos.