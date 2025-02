Javier Milei se reunió con Elon Musk y le regaló una motosierra

Estados Unidos, Javier Milei se reunió con Elon Musk en un hotel cinco estrellas de Maryland para analizar el tablero internacional y las posibles inversiones americanas en la Argentina. El encuentro inició pasadas las 15.15 (hora del este). Finalizada la primera reunión, el presidente tendrá un cónclave con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

Musk llegó en estricto secreto al imponente hotel ubicado sobre el National Harbor, y ahí fue recibido por Milei junto a Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Gerardo Werthein -canciller- y Manuel Adorni, vocero presidencial.

La tarde estaba soleada y la temperatura castigaba sin atenuantes: 12 grados bajo cero en la sombra.

El cónclave entre Milei y Musk fue con agenda abierta. “Son dos amigos que se encuentran en Washington”, sintetizó a Infobae un miembro de la delegación oficial. Musk vive a la sombra de Trump, y un comentario suyo puede acelerar todas las decisiones que se analizan en el Salón Oval.

Concluida la visita a Musk, el Presidente, junto a su delegación, se moverán hacia DC para encontrarse con Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es la segunda reunión que mantendrán Milei y Georgieva en los últimos treinta días y servirá para ratificar las opiniones que ambos tienen respecto a la actual negociación entre Argentina y el Fondo.

Milei no devaluará, pese a las exigencias del FMI, y desea cerrar un nuevo acuerdo que implique un desembolso extra de al menos 11.000 millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central y abrir el cepo financiero. En cambio, el staff del Fondo, el board y Georgieva pretenden una devaluación del peso como decisión económica básica.

-¿Qué se espera de la reunión con Georgieva?-, preguntó Infobae.

-Es una reunión de seguimiento de la negociación. Se avanza con las diferencias que ya se saben-, contestó un integrante de la comitiva que conoce las conversaciones entre el equipo de Georgieva y Luis Caputo.

La cita entre Milei y Georgieva será hoy a las 19 (hora de Argentina), en las oficinas de la directora gerente del FMI.

Trump está en su residencia de Mar -a- Lago (Florida) porque no soporta el frío invernal de DC. Esa decisión personal del presidente de los Estados Unidos bloqueó la posibilidad de un encuentro formal con Milei en la Casa Blanca.

En este contexto, Milei y Trump se van a encontrar en la CPAC, adonde el presidente argentino hará su discurso antes del cierre del evento conservador que estará a cargo del líder republicano. Allí se conocieron en febrero de 2024, cuando todavía no había iniciado la campaña presidencial en Estados Unidos y Joe Biden ocupaba el Salón Oval. Desde ese momento, la sintonía personal e ideológica es perfecta.

Durante ese cónclave, que ocurrirá el sábado 22 de febrero, Milei explicitará sus coincidencias geopolíticas con Trump y a continuación planteará una agenda bilateral vinculada a la economía y a las finanzas destinada a fortalecer su programa de ajuste. Aún no está definido el formato y la duración del encuentro bilateral.

“Trump banca a Milei. Hay que ver sus posteos en las redes sociales. El caso $Libra, es sólo un asunto de política doméstica”, aseguró un integrante de la delegación que estará en DC hasta el sábado a la noche.

Además del encuentro con Trump y las reuniones con Musk y Georgieva, Milei expondrá mañana en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y después visitará al presidente del Banco Mundial, Ajay Benga, que llegará a la Argentina hacia fines de marzo.