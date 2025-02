Javier Milei se reunió con Trump en la CPAC para profundizar la alianza estratégica entre Argentina y EEUU

Javier Milei y Donald Trump se encontraron por primera vez como jefes de Estado en el Centro de Convenciones del hotel Gaylord, escenario de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

La cita entre Milei y Trump inició pasadas las 18 (hora de Argentina) y concluyó veinte minutos mas tarde. La reunión fue a continuación del discurso pronunciado por el líder republicano en la CPAC, y tuvo como escenario una sala privada que fue custodiada como una fortaleza.

Al jefe de estado lo acompañaron hasta el encuentro Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Gerardo Werthein -canciller-, Luis Caputo-ministro de Economía- Manuel Adorni -portavoz- y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Y cuando inició el cónclave, el presidente alineó a Karina Milei, Werthein y Luis Caputo. Trump, por su parte, estuvo acompañado por Mike Waltz, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Waltz conoce la situación política en América Latina, y es una pieza clave en la administración republicana.

“El presidente Trump se reunió con el presidente argentino Javier Milei en la CPAC, donde se trataron las innovadoras reformas económicas del presidente @JMilei y cómo nuestros países pueden trabajar más estrechamente juntos. El presidente Trump también invitó al presidente Milei a visitar la Casa Blanca en los próximos meses”, informó la administración republicana en su cuenta oficial de X.

Antes de la reunión oficial en el hotel Gaylord, el discurso de Trump fue observado desde la primera fila por el mandatario argentino, Karina Milei, Werthein, Caputo, Adorni, Santiago Caputo, Manuel Vidal, y los organizadores de CPAC encabezados por Matt Schlapp, Mercedes Schlapp, Leonardo Scatturice, Laura Arrieta, Barry Bennett y Soledad Cedro.

“Hay que hacer a Argentina grande de nuevo. Tenían una inflación desatada. Escucho que estás haciendo un trabajo fantástico, estoy muy orgulloso de ti”, elogió el presidente de Estados Unidos a Milei, que se paró, se golpeó el pecho y sonrió con sus pulgares hacia arriba.

“Make Argentina Great Again”. completo Trump.

El cónclave fue con agenda abierta y exhibe la sintonía personal e ideológica de Milei y Trump, en un escenario global atravesado por la crisis en Medio Oriente, la guerra en Ucrania y las medidas proteccionistas anunciadas por la Casa Blanca para frenar la expansión económica de China.

Anoche hubo una cena en el Café Milano -un clásico restaurante de Georgetown- que compartió el jefe de Estado con su comitiva. A Milei le sorprendió que lo aplaudieran y pidieran un selfie antes de sentarse en su mesa. “Increíble”, comentaron en la delegación oficial a Infobae.

En las dos horas que duró la comida, el presidente y sus funcionarios y asesores repasaron los temas que abordarían -una día más tarde- con Trump.

Fue la tercera vez que Milei

dialogó con el líder republicano.

Milei se encontró con Trump en este evento conservador hace un año y le aseguró que “se verían de nuevo” cuando ya fuera presidente de los Estados Unidos. Una audaz apuesta política: Joe Biden estaba en la Casa Blanca, Argentina aún no había cerrado un acuerdo con el FMI y Trump todavía no era candidato del partido Republicano.

El presidente cumplió su promesa el 14 de noviembre de 2024. Ese día compartió una cena con Trump en su residencia de Mar -a- Lago. El líder republicano ya había derrotado a Kamala Harris y se encaminaba a su segundo mandato presidencial.

Fue un encuentro informal que sirvió para fortalecer los lazos personales y entender qué agenda internacional ejecutaría Trump desde el Salón Oval. “Has hecho un trabajo fantástico en un periodo de tiempo muy corto. Es un honor tenerte aquí”, elogió Trump a Milei cuando promediaba la cena de honor.

Y remató: “Make Argentina great again. MAGA. He’s a MAGA person”.