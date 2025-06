Javier Milei se reunió en Madrid con Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela

El presidente Javier Milei se reunió este domingo con su par electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien le agradeció por el respaldo brindado a los colaboradores de su equipo que buscaron asilo en la Embajada de Argentina en Caracas.

La reunión entre ambos mandatarios se realizó a primera hora de la tarde en Madrid, más específicamente en el hotel Hyatt Regency Hesperia. Instantes después, Milei tenía en agenda participar del cierre del foro liberal Madrid Economic Forum, para mañana con destino a la ciudad de Niza, Francia, donde mañana se encontrará con su par francés Emmanuel Macron.

El mandatario argentino se encuentra en el cuarto día de su extensa gira por Europa y Medio Oriente, que ya tuvo como platos fuertes las audiencias con el papa León XVI y la presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni.

Es la segunda reunión entre el presidente argentino y su homólogo electo de Venezuela. Fuentes de la comitiva catalogaron al encuentro de “muy bueno” y que “se destacó la muy buena sintonía entre el presidente González Urrutia, su equipo y el presidente Javier Milei”, especialmente en torno “a los valores compartidos de libertad, institucionalidad y defensa de los derechos humanos”.

González Urrutia estuvo acompañado en la audiencia por Pedro Urruchurtu, uno de los ciudadanos que estuvo asilado en la Embajada Argentina en Caracas y uno de los principales coordinadores internacionales del Comando Con Venezuela, la plataforma política que impulsó la campaña de María Corina Machado. La comitiva argentina estuvo compuesta por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller argentino, Gerardo Werthein.

González Urrutia ya se había reunido con Werthein días atrás. “Fue una reunión muy cordial, en la que se conversaron sobre la situación política y social que se vive en Venezuela y también se abordó el futuro”, habían explicado fuentes oficiales al tanto del encuentro.

La audiencia entre Milei y el mandatario venezolano se produce en el marco de la detención de Nahuel Gallo, el gendarme argentino apresado ilegalmente por la dictadura venezolana en diciembre del año pasado. Aunque la Cancillería argentina ya realizó los reclamos correspondientes ante la Corte Penal Internacional, el régimen lo acusa de terrorismo y lo mantiene en prisión, sin anoticiar su ubicación y estado de salud.

Hace poco más de una semana, la pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, y su hijo, lograron salir de Venezuela mediante un operativo secreto, lo que añade tensión a la relación diplomática entre ambos países.

La relación entre Milei y González Urrutia no es nueva. El presidente electo de Venezuela sabe que cuenta con Argentina como su principal aliado en la región. El mandatario libertario dio muestras contundentes de apoyo al recibirlo en la Casa Rosada durante una gira internacional de González Urrutia para obtener reconocimiento global previo a las elecciones presidenciales, posteriormente amañadas por el chavismo.

En esa ocasión, ambos salieron juntos al balcón de la sede presidencial argentina para saludar, y Milei le transmitió su compromiso con los valores democráticos.

El arribo de Milei a Madrid se produjo en la tarde de este sábado, tras un vuelo desde Roma acompañado por su hermana Karina y el diputado Fernando Iglesias. Bunge y su equipo recibieron a la comitiva en el aeropuerto Adolfo Suárez. Poco después de la llegada de Milei al hotel, el líder de VOX, Santiago Abascal, se presentó en el lugar. Aunque la reunión no figuraba en la agenda oficial, la relación de amistad y afinidad política entre ambos dirigentes es conocida.

Desde que Milei se lanzó a la política que visita asiduamente la capital española para hablar en foros organizados por Abascal o agrupaciones afines. En todos esos viajes, incluso ya habiendo asumido la Presidencia, el libertario no mantuvo encuentros con funcionarios del gobierno español. Esta gira no será la excepción y Milei no va a tener ninguna audiencia con el presidente Pedro Sánchez.

Durante 2024, la relación diplomática entre Argentina y España experimentó episodios de tensión. En mayo, Milei participó en una convención de Vox donde calificó de “corrupta” a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. Esta declaración motivó que el gobierno español retirara a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso. Previamente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, había hecho comentarios sobre una supuesta “ingesta de sustancias” por parte de Milei. Además, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, calificó al gobierno argentino como un modelo de negacionismo, mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se refirió a “Milei y otros gobiernos del odio”.

El Madrid Economic Forum 2025 se presenta como un foro liberal que congrega a figuras del ámbito empresarial y político, tanto de España como del extranjero. El evento se desarrolla desde ayer en el Palacio Vistalegre de la capital española y concluirá este domingo a las 20:30 (hora española), momento en el que Milei ofrecerá una exposición.

El foro se autodefine como el “mayor evento de la historia de España” en materia económica y empresarial, y prevé la participación de al menos 26 personalidades vinculadas a sectores liberales. Este evento está impulsado por Víctor Domínguez, conocido en redes sociales como Wall Street Wolverine. Domínguez reside en Andorra y ha elogiado públicamente la baja carga fiscal de ese país. En 2024, el foro se realizó precisamente en Andorra, donde Domínguez vive y desarrolla parte de su actividad como influencer.

La organización del evento está a cargo de la consultora tecnológica Racks Labs, de la que Domínguez forma parte, y de la consultora Abast, especializada en asesorar a empresas y personas interesadas en radicarse en Andorra. Los patrocinadores principales del foro son Bit2Me, una plataforma de compraventa de criptomonedas, y Orion Funded, dedicada al trading.

Entre los oradores internacionales destaca el politólogo argentino Agustín Laje, quien tendrá a su cargo una ponencia titulada “El cambio en Argentina” y es reconocido por su influencia sobre el pensamiento de Milei. Laje es también el director de la Fundación Faro, el think tank libertario que opera como usina de políticas y de doctrina de cercanía con Milei.