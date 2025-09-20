Javier Milei se reunirá con Donald Trump el próximo martes en Nueva York

El presidente Javier Milei tendrá en la mañana del martes su esperada reunión bilateral con su par de los Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro, que será en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, fue confirmado por fuentes oficiales a Infobae.

“En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump”, confirmó esta tarde Cancillería a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Infobae pudo confirmar que junto al Presidente viajarán a Estados Unidos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el vocero, Manuel Adorni. El canciller Gerardo Werthein, en tanto, los esperará en Nueva York.

Tras una semana complicada en el frente económico, el mandatario partirá hacia Nueva York a última hora del domingo y regresará a Buenos Aires el jueves por la noche, por lo que serán prácticamente tres días de intensa actividad.

Además de exponer una vez más ante la ONU, el jefe de Estado tiene previsto recibir un premio de manos de uno de los principales funcionarios de la administración republicana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Según confirmaron fuentes oficiales, al arribar a suelo estadounidense, el líder libertario se dirigirá a su hotel a descansar y el martes participaría del almuerzo -o cena- de honor que el presidente de los EEUU suele organizar para todos los invitados a la Asamblea General.

Pero más allá de ese encuentro general, el presidente argentino tendrá su esperada reunión bilateral con Trump, que será luego del discurso del mandatario estadounidense en la cumbre.

Milei viajará a Nueva York en medio de un clima tenso a nivel local, después de que el Congreso no solo le rechazara al oficialismo varios vetos, sino también diera de baja algunos de los decretos que se firmaron en los últimos meses.

La inestabilidad impactó también en el mercado de cambios, que el jueves pasado, en medio de una nueva derrota de La Libertad Avanza en el Senado, asistió a otra jornada compleja, en la que el Banco Central debió vender USD 379 millones para sostener el esquema de bandas. El viernes las ventas fueron por USD 678 millones y redondeó USD 1.100 millones en tres días.

Además, el dólar oficial llegó a los $1.515, el blue a $1.520, el MEP a $1.532 y el riesgo país superó los 1.400 puntos básicos. Todos números que preocupan al Gobierno de cara a las elecciones del 26 de octubre y que probablemente no vean con buenos ojos en Estados Unidos por el temor de una victoria del peronismo.

El miércoles será el día en el que Milei hablará ante la ONU, como ya lo hizo en el 2024, cuando fue muy crítico del rol de la entidad y la acusó de “promover políticas colectivistas bajo el mandato de la agenda 2030″.

“Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un Leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-Nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo”, exclamó aquella vez.

Por la noche de ese mismo día, el Presidente tendrá nuevamente contactos con varias figuras internacionales en la gala que el prestigioso centro de estudios Atlantic Council está preparando y en la que él mismo será premiado.

De hecho, Milei recibirá el reconocimiento Global Citizen Award de la mano del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, uno de los funcionarios más cercanos e influyentes de Trump.

El evento se llevará adelante en el Ziegfeld Ballroom, a pocas cuadras de Central Park, donde estarán también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al día siguiente, el jefe de Estado emprenderá su regreso a Buenos Aires para volver a ponerse al frente de la gestión y también de la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre, cuando intentará revertir los resultados de los comicios bonaerenses.

La agenda oficial de

Milei en Estados Unidos

Tras confirmarse la reunión bilateral con Trump, el Gobierno argentino oficializó la agenda que tendrá Milei en Estados Unidos.

El mandatario partirá desde Buenos Aires mañana domingo a las 23, y está previsto que arribe a Nueva York a las 9:30 del lunes, hora argentina. Enseguida, a las 11, mantendrá un encuentro con el economista Alberto Ades.

Por la tarde tendrá una reunión importante: a las 18 se encontrará con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Un rato más tarde, a las 19, se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala i Martin.

El martes, a las 10:45, Milei asistirá a la intervención de Trump en el Debate General de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas, tras lo cual, a las 12:45, tendrá la esperada bilateral con el mandatario estadounidense. Por la noche, a las 20, participará de una recepción ofrecida por el propio Trump.

El miércoles, en tanto, será el día que exponga en la Asamblea de la ONU. Su intervención está prevista para las 12:45.

A las 19:55 de ese mismo miércoles, Milei recibirá de parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council.

El jueves, antes de emprender su regreso a la Argentina, tendrá otro encuentro importante: a las 16:45 se reunirá con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu. A continuación, asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith.

Luego, a las 19:15, mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman. A las 22 partirá el vuelo especial de regreso a la Argentina.