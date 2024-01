Javier Milei viaja a Davos y buscará respaldopara lograr los U$S4.700 millones del FMI

Durante su estadía en Suiza, que será de tres días, el Presidente mantendría un encuentro reservado con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, para agradecer el gesto de apoyo al plan económico presentado por el gobierno en el DNU 70/2023. Días atrás, el jefe de Estado señaló que tiene «más de 60 pedidos bilaterales», y aclaró: «Voy y vuelvo porque no tengo forma de dar respuesta física a semejante demanda».

El presidente Javier Milei participará la semana próxima de la 54ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial, conocida también como Foro de Davos, que nuclea en cada enero en esa ciudad suiza a mandatarios, funcionarios y empresarios de todo el mundo.

En su primer viaje internacional como mandatario, Milei expondrá el miércoles, entre las 15.45 y 16.15 (11.45 y 12.15 de la Argentina), dentro de la temática denominada «Lograr la seguridad y la cooperación en un mundo fracturado».

El jefe de Estado estará acompañado por Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, que en esta edición también tendrá como disertante a la canciller Diana Mondino.

La jefa de la diplomacia argentina expondrá también el miércoles, entre las 17:30 a 18.15 hora de Suiza (13.30 y 14.15), dentro de la temática «Crear crecimiento y empleo para una nueva era» y puntualmente abordará el tópico «El realismo económico de América Latina».

La participación de Milei será la primera de un mandatario argentino en seis años en forma presencial, luego de que el expresidente Mauricio Macri lo hiciera en 2018.

Macri también asistió en 2016, mientras que en 2019 envió al por entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger; y en 2019 viajaron Dujovne y el expresidente del Banco Central, Guido Sandleris.

En tanto, el exmandatario Alberto Fernández envió en 2020 a Guillermo Nielsen, por entonces presidente de YPF; en 2021 el predecesor de Milei participó de forma virtual debido a la pandemia del coronavirus y el año pasado lo hizo en representación del Gobierno el exministro de Economía, Sergio Massa.

Junto a Mondino serán oradores Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda de Colombia y actual profesor y director en Maestría en Administración Pública en Liderazgo Global de la Universidad de Columbia; Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile; Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora del Estado de Baja California, en México; Luis Henrique Guimarães, director ejecutivo de Cosan Limited, empresa de energía renovable e infraestructura de Brasil; y Julio Velarde, presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú.

Precisamente Mondino recibió el lunes en su despacho al embajador de Suiza en el país, Hans-Ruedi Bortis, y calificó su próxima participación en el Foro de Davos como «una excelente oportunidad de contar lo que estamos haciendo; por qué y de qué manera».

Además del Presidente y de la canciller, integrarán la comitiva la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro de Economía, Luis Caputo; indicaron a Télam fuentes del Gobierno.

La delegación argentina partirá el lunes a las 17.50 desde el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de la localidad bonaerense de Ezeiza hacia el aeropuerto alemán de Frankfurt, en un vuelo estimado de 13 horas de duración.

La comitiva arribará el martes a las 11.05, hora local (15.05 de la Argentina) y a las 13.05 (17.05) se trasladará hacia el aeropuerto de Zúrich, en Suiza, para continuar luego vía terrestre a Davos.

El viernes a las 7.55 está previsto el arribo el presidente y su comitiva al aeropuerto internacional de Ezeiza.

El jueves último, Milei dijo a Radio La Red que tiene «más de 60 pedidos bilaterales», y aclaró: «Voy y vuelvo porque no tengo forma de dar respuesta física a semejante demanda».

Sobre este último punto, el mandatario había declarado días antes a Radio Mitre que «evidentemente algo nuevo y distinto estamos haciendo».

Justamente el Gobierno de Ucrania invitó a representantes argentinos a una reunión de asesores de seguridad nacional y asesores políticos de jefes de Estado que se desarrollará en Davos, tras la conversación telefónica que mantuvieron el miércoles pasado Karina Milei y el jefe de la Presidencia de Ucrania, Andriy Yermak.

Estarán presentes en el Foro de Davos, que se realizará entre el lunes y viernes y que tendrá como lema «Reconstruir la confianza», los presidentes de Francia, Emmanuel Macron; de Ucrania, Volodomir Zelenski; de Colombia, Gustavo Petro; y de Ecuador, Daniel Noboa.

Además estarán presentes el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

También asistirán la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala; el secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres; la extitular del FMI y actual presidenta del Banco Central Europeo, Cristine Lagarde; el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan; el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry; y el exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore.

Y los primeros ministros de Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani; de Irak, Mohammed Shyaa Al Sudani; y de Grecia, Kyriakos Mitsotakis; entre otros.

La 54ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial aglutinará en Davos a representantes de más de 100 gobiernos, de las principales organizaciones internacionales, 1.000 socios del Foro, de medios de comunicación, líderes de la sociedad civil y emprendedores sociales.

El Foro Económico Mundial involucra a los principales líderes políticos, empresariales, culturales y de otro tipo de la sociedad para dar forma a las agendas globales, regionales e industriales.

Se estableció en 1971 como una fundación sin fines de lucro, independiente e imparcial, con una mirada empresarial en beneficio del interés público mundial y que tiene su sede en otra ciudad suiza, Ginebra.

Con un acuerdo técnico bajo el brazo que denota «fuertes implicancias fiscales» y un giro radical en la política económica argentina, el presidente Javier Milei buscará la semana próxima con su discurso durante su primera gira al exterior en el Foro de Davos, cosechar apoyo político de sus pares, tan necesario para lograr la aprobación del desembolso de 4.700 millones de dólares que deberá ser tratado en breve por el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esos fondos le servirán al Tesoro local para poder pagar vencimientos con el organismo del primer trimestre del año, y para devolver el préstamo puente por 920 millones de dólares que la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) realizó en diciembre al país para poder afrontar el ultimo vencimiento del 2023 con el FMI.

Desde Casa Rosada trascendió que Milei mantendría un encuentro reservado en la ciudad suiza con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, para agradecer el gesto de apoyo de la gerencia y del staff técnico del organismo al plan económico presentado por el gobierno en el DNU 70/2023 y reforzado con el proyecto de la Ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» que se debate en el Congreso.

De hecho, a un día del acuerdo alcanzado el miércoles último, justo cuando se cumplía un mes de la gestión del presidente Milei, fue la vocera del Fondo, Julie Kozack, quien en conferencia de prensa elogió las medidas y subrayó que la Argentina «ya está implementando un plan de estabilización ambicioso, anclado en una gran consolidación fiscal, acciones para reconstruir las reservas internacionales, corregir los precios relativos desalineados, fortalecer los balances del Banco Central y crear una economía más simple y orientada al mercado».

Kozack señaló también la existencia de «un largo paquete de leyes» que se encuentra en pleno debate en el Congreso, «que tiene muchas implicancias, en particular implicancias fiscales, y esperamos que las autoridades continúen generando apoyo político para mover adelante aspectos clave del proyecto de Ley».

Al respecto, el presidente Milei dijo el último jueves en declaraciones a radio La Red: «Están los números para que todo transcurra acorde a lo esperado (en el Congreso), creemos que va a salir todo. Puede ser que tenga secuencias, pero sale todo».

La cuestión del apoyo político que pueda recibir el oficialismo es considerado «clave» también por los analistas.

En lo que respecta al acuerdo cerrado con el FMI, el exdirector para el Hemisferio Occidental del organismo, el argentino Claudio Loser, y otros economistas coincidieron en que representa un «guiño» para el país, al tiempo que advirtieron que el cumplimiento de las metas del programa ahora dependerá de la aprobación de las reformas previstas en el DNU 70/2023 y en el proyecto de Ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» enviado al Congreso.

Loser señaló que el organismo, con el adelantamiento de desembolsos, «le está dando más dinero de lo que corresponde a esta época», equivalentes a «unos US$ 1.000 millones o US$ 1.500 millones más que tendrían que haber llegado en abril».

En este sentido, resaltó que «la Argentina por primera vez en mucho tiempo le dice al FMI qué quiere hacer, y entonces no hay una imposición percibida».

En la conferencia de prensa, Kozack dijo que «Argentina está avanzando hacia un régimen cambiario más basado en el mercado, abandonando los controles administrativos de las importaciones y abordando de manera ordenada el sobreendeudamiento asociado con los importadores. Y lo están haciendo de una manera que no aumente las vulnerabilidades de Argentina».

La vocera del FMI señaló que «también es importante que el paquete acordado incluya un aumento de la asistencia social para proteger a los más vulnerables».

Kozack puntualizó los «grandes desvíos» que tuvo el programa en los últimos meses de la gestión anterior, lo que determinó que quedara virtualmente caído y que no se registraran nuevos desembolsos desde agosto último, cuando el directorio aprobó el último giro de US$ 7.500 millones.

El próximo paso será la votación en el directorio, prevista para las próximas semanas, para lograr la luz verde que active el desembolso. El entendimiento (staff level agreement) deberá ser aprobado en las próximas semanas por el Directorio Ejecutivo del organismo

Las nuevas metas reformuladas exigirán un superávit fiscal de 2% del PBI y una acumulación de reservas por US$ 10.000 millones a lo largo del año, lo que implica en los hechos un fuerte ajuste fiscal.

El desembolso de US$ 4.700 millones que habilitaría a fin de mes el directorio le alcanzarán al Poder Ejecutivo para devolverle a la CAF los US$ 920 millones que le pidió prestado para pagar los vencimientos de diciembre; así como abonar a fin de mes US$ 1.950 millones y una suma similar en abril.