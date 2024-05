Javier Milei viaja, esta semana, a Estados Unidos por cuarta vez

El presidente argentino, Javier Milei emprenderá esta semana su cuarto viaje a Estados Unidos desde el inicio de su mandato, con una agenda cargada de reuniones y eventos relacionados con la industria tecnológica y la búsqueda de inversiones.

Acompañado por una comitiva que incluye a miembros de su gobierno, partirán este lunes por la noche. En lo que será el séptimo viaje al exterior que encabeza el mandatario, Milei tiene previsto asistir a una serie de encuentros clave en Silicon Valley en la zona sur del Área de la Bahía de San Francisco.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, será uno de los que integrará la comitiva que acompañará al jefe de Estado argentino, mientras que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en esta oportunidad no se subirá al avión. Esta decisión del mandatario nacional alimenta los rumores de una posible reorganización en el Gobierno que incluiría remociones dentro del gabinete de ministros. El Presidente y el titular de la cartera económica sostendrán reuniones con ejecutivos del sector tecnológico. Hace dos semanas ya habían estado en la costa oeste de los Estados Unidos para participar de una jornada del foro organizado por el Milken Institute que incluyó una disertación del presidente y una ronda cerrada con empresarios, de la que también había participado Posse.

Uno de los puntos destacados de su visita será una reunión con el director de Meta, Mark Zuckerberg, así como encuentros con representantes de empresas líderes en tecnología como Apple, Google de Alphabet y otras firmas del sector.

Como parte de esos mismos movimientos, el lunes 20 de mayo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió a directivos de Google en la Rosada y hablaron sobre la llegada del cable submarino Firmina a Las Toninas, en la costa atlántica,

Si bien el cronograma de la visita aún no está completamente definido, no se anticipan encuentros con funcionarios del gobierno estadounidense. El enfoque principal de la comitiva presidencial estará en avanzar en el desarrollo de la Inteligencia Artificial en Argentina y en la atracción de inversiones extranjeras para el país. Además de sus compromisos en Estados Unidos, el presidente Milei tiene programado asistir el 1° de junio a la renovación del mando de Nayib Bukele, en El Salvador. El mandatario salvadoreño, quien fue reelecto con un amplio margen de votos, ha mostrado interés en fortalecer los lazos con Argentina, como lo demuestra el envío de su ministro de Hacienda y Seguridad Pública a la ceremonia de asunción de Milei. Bukele fue reelecto con el 85% de los votos por sobre Manuel Flores, aspirante del FLMN, y conquistó 58 de 60 diputados de la Asamblea Legislativa.

La buena relación entre ambos tiene como interlocutora a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien varias veces elogió los métodos del centroamericano para combatir el narcotráfico y los problemas de inseguridad.

En junio, el presidente argentino tiene previsto participar en la Cumbre del Grupo de los 7 en Italia, conformado por Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Francia, Reino Unido e Italia, que sesionará entre el 13 y el 15 de junio, y allí se reunirá con líderes de importantes potencias mundiales. Un día después, el 16, se trasladaría a Burgenstock, Suiza, donde el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, diagramó la Cumbre de Paz. También tiene programada una visita a Madrid, a pesar de las tensiones con el gobierno español, donde será premiado por el Instituto Juan de Mariana durante la Semana de la Libertad. El último destino de su gira será Hamburgo, Alemania, donde será galardonado con la medalla Hayek en referencia al Nobel de economía Frederic von Hayek, en reconocimiento por “la lucha por la noble causa de la libertad que ha presentado en el plano académico y ahora en el plano político”, sostuvo el mandatario argentino.

Esta extensa agenda internacional refleja los esfuerzos del presidente Milei por fortalecer los lazos internacionales de Argentina, así como su compromiso con el desarrollo tecnológico y la atracción de inversiones extranjeras en el país.