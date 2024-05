Javier Milei viajará este sábado a Córdoba por el 25 de Mayo, pero no habrá pacto con los gobernadores ese día

La Oficina del Presidente emitirá este martes un comunicado informando cómo se llevará adelante el evento patrio, en el que finalmente no habrá un acuerdo con los mandatarios provinciales.

Con la Ley Bases y el paquete fiscal todavía discutiéndose en el Senado, donde no obtuvieron todavía dictamen, el presidente Javier Milei decidió viajar de todas formas a Córdoba para el 25 de mayo, pero no se hará la firma del pacto con los gobernadores ese día.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el jefe de Estado encabezará un acto en homenaje a la revolución de 1810, pero en principio estará acompañado únicamente por los miembros de su Gabinete y no por los mandatarios provinciales, que hasta este lunes por la tarde no habían sido convocados al encuentro.

“No tiene mucho sentido invitarlos, si no se va a hacer la firma del Pacto de Mayo”, explicó un importante funcionario cercano al líder libertario, que sería el único orador en el evento que podría realizarse en el cabildo de la capital cordobesa, ubicado sobre la calle Independencia al 30, frente a la Plaza San Martín. Será la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) la que este martes emitirá un documento en las redes sociales, en el que confirmará esta decisión y dará precisiones de dónde y cómo hará su discurso Milei, con motivo de la fiesta patria.

De esta manera, finalmente se va a postergar el evento que se iba a hacer en esta misma fecha en el Palacio de Justicia de esa provincia y con los gobernadores, con quienes el Presidente iba a acordar 10 políticas de Estado.

Según señalaron en Casa Rosada, el documento se rubricará recién cuando se aprueben la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso, tal como lo había anunciado el propio Milei en su discurso de apertura de sesiones legislativas, por lo que el cónclave podría pasar para junio o julio.

No obstante, a pesar de esta dilación, el acto mantendrá su nombre original, sin importar en qué mes se termine haciendo, ya que el Gobierno quiere “resaltar la doctrina de mayo, que en definitiva fue una revolución liberal”.

En este sentido, en Balcarce 50 aseguran que no tienen apuro en firmar el acuerdo con los mandatarios provinciales, ya que “el espíritu de la convocatoria es el de establecer políticas a largo plazo que no se vuelvan a discutir en 30 o 40 años, para que el país pueda salir del pantano en el que está”.

Además, las fuentes oficiales reconocieron a este medio que la reunión incluso podría cambiar de locación y llevarse adelante en alguna otra provincia, como Tucumán, donde se declaró la independencia, o también en Buenos Aires.

Lo cierto es que los gobernadores serán invitados al pacto una vez que el Congreso sancione las dos iniciativas enviadas por el oficialismo, que por el momento siguen siendo debatidas en las comisiones del Senado, donde aún no hay consenso.

Las autoridades nacionales confían en que este mismo martes podría enviarse un borrador de la Ley Bases con los cambios propuestos por la oposición “dialoguista”, para intentar alcanzar un dictamen de mayoría, mientras que el miércoles se terminaría de discutir el pacto fiscal.

Sin embargo, todavía hay varias cuestiones de estas reformas que no cuentan con el respaldo necesario del resto de los bloques, principalmente los artículos vinculados con la restitución del impuesto a las Ganancias y con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

También hay un sector de la oposición que reclama modificaciones en el blanqueo de capitales para evitar que ingresen a ese beneficio posibles testaferros de funcionarios públicos, lo cual sería rechazado por el Gobierno, que resalta la imposibilidad de controlar eso.

“Me llama la atención los pedidos estrambóticos de algunos legisladores, quisiera saber cómo piensan que se puede implementar eso, me parece un planteo ridículo, tendríamos que tener un registro de testaferros para eso”, ironizó una alta fuente del Poder Ejecutivo.