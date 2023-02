Javier Milei volverá a subir el perfil y prepara una segunda gira al interior

El diputado nacional se presentará en varios programa de televisión y apunta a tener mayor exposición. Su armado en las provincias

Mientras se prepara para encarar lo que será su segunda gira por el país en modo de campaña presidencial, el diputado nacional Javier Milei recorrerá a lo largo de la semana que viene varios canales de noticias para seguir dando entrevistas, una modalidad que le sienta cómoda y a la que suele recurrir para tener mayor exposición, sobre todo en el último tiempo.

El dirigente opositor ya tiene pautado participar de diferentes programas de televisión el lunes, martes y miércoles próximo, aunque no descarta sumar alguna más el jueves o viernes, por lo que volverán a ser jornadas intensas para él en lo mediático.

En los últimos días también estuvo visitando varios estudios: una de esas ocasiones fue para asistir a la primera transmisión del ciclo que estrenó la periodista Viviana Canosa, a quien públicamente considera una amiga.

En ese programa se habló de Fernando Burlando, quien recientemente confirmó su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, aunque competiría por afuera del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

Si bien en un primer momento se especuló con la posibilidad de que el letrado se sumara a La Libertad Avanza, en el entorno de Milei aseguraron a Infobae que no hay negociaciones al respecto y que por el momento eso está totalmente descartado.

Paralelamente a los programas de televisión, el economista se mostró muy activo también en Twitter, donde criticó abiertamente al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por su opinión sobre la dolarización.

“Rodríguez Larreta deja claro que no es apto en economía. Respecto a la dolarización, arranca con una falacia por descalificación (una suerte de ad hominem) y después cae en la falacia ad populum. Si fuera por eso, parados en 1813, según él, habría que seguir con la esclavitud”, expresó.

Previamente, durante una entrevista, el mandatario porteño había rechazado la idea de avanzar con una medida de ese tipo, al señalar que le “suena a receta mágica”, con la que “todo se soluciona”.

Al respecto, el diputado liberal, que como parte de su campaña plantea eliminar el Banco Central e ir a una libre competencia de monedas que, a su entender, derivaría en una suerte de dolarización, sostuvo que el dirigente de Juntos por el Cambio cometió “un error tan grosero que da vergüenza ajena”.

Relacionado