Javier Pinola fue autocrítico tras el empate de River con Arsenal

Luego del empate en cero entre Arsenal y River Plate en Sarandí, fue el capitán del conjunto millonario, Javier Pinola, el que analizó lo ocurrido en el campo del Viaducto. Fue un aburrido encuentro con pocas emociones, pero el experimentado defensor fue uno de los más destacados en su equipo. Tras el juego, reconoció que cumplieron con una buena labor y también fue autocrítico sobre la oportunidad que dejaron pasar para poder recortarle puntos a Atlético Tucumán, el líder de la Liga Profesional.

“Un partido duro. Sabíamos que iba a ser así. En una cancha que es complicada para jugar, con un equipo duro que aprieta bien en la mitad del campo. El primer no fue el esperado por nosotros”, reconoció el zaguero de 39 años en diálogo con ESPN después del partido.

“Después intentamos con los cambios tener más peso en ofensiva porque Lucas (Beltrán) estaba muy solo arriba. Creo que tuvimos más dominio de la pelota y del campo, pero nos faltaron las oportunidades claras”, amplió.

Pinola estuvo entre lo rescatable de su equipo y en el primer tiempo no llegó a conectar en el área tras un tiro de esquina en una instancia que podría haber terminado en gol. El capitán millonario no se resignó, volvió corriendo y su esfuerzo fue recompensado ya que cortó una contra de Arsenal que aprovechó que la mayoría de sus rivales estaban volviendo.

Sobre sus puntos flojos, reconoció: “Nos faltó más claridad. Para nuestra forma de jugar la cancha estaba seca y fue obvio que nos costó un poco más. No lo pongo como excusa, sino que para nuestro juego es lo más favorable. Pero va haber que analizarlo bien y ver en qué fallamos”.

En tanto que admitió que perdieron una buena chance de acercarse a la punta: “Era uno de los partidos más importantes que teníamos que ganar, pero bueno, pasó, no lo podemos modificar ahora. Hay que seguir trabajando y el fin de semana tenemos que quedarnos con los tres puntos y obviamente no parar más”.

“Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer y debemos luchar hasta el final porque es el objetivo que tenemos”, concluyó, apuntando a repetir la performance que tuvo el elenco de Núñez luego de la eliminación en la Copa Libertadores de 2021, cuya remontada en el certamen local le permitió coronarse de forma anticipada en la Liga Profesional.

River Plate tuvo una mayor posesión, aunque careció de ideas para poder capitalizar esa tenencia. En el complemento, el entrenador Marcelo Gallardo intentó con mayor poder en la ofensiva con el ingreso de Miguel Borja, pero tampoco pudo quebrar la barrera que le impuso Arsenal que si bien se defendió también tuvo algunas posibilidades.

Ante la igualdad previa de Atlético Tucumán con Tigre en el 0-0 disputado en Victoria, esta tarde en Sarandí los dirigidos por el Muñeco no supieron aprovechar la posibilidad de recortar la distancia con el Decano que sigue siendo el único puntero del campeonato.

En la próxima fecha comenzará la segunda mitad del campeonato y River Plate recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en el encuentro se jugará el domingo desde las 18.

