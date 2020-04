Javier Weber: «Quiero llevar a Taubaté al Mundial de Clubes»

Compartir

En una nota exclusiva con Somos Vóley mediante videollamada, Javier Weber nos contó sobre qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de partir a la Superliga brasileña, cuáles son sus objetivos personales, sus pasatiempos en cuarentena y habló sobre el crecimiento de la Liga Argentina.

El ex entrenador de Bolívar se encuentra en su casa de Buenos Aires pasando los días de cuarentena junto a su esposa, su hija y su nieta. Si bien está en su hogar, Javier sigue trabajando con vistas al futuro y proyectando lo que será su nueva experiencia en el país vecino, donde esta vez dirigirá a Taubaté de São Paulo.

Haciendo referencia a la suspensión de la última temporada de la Liga Argentina, en la cual Bolívar iba a disputar las semifinales, Weber expresó una gran pena por lo sucedido, ya que toda la preparación previa de un año de trabajo llega a su fin sin poder disputarse lo más lindo, como son las instancias finales, aunque afirmó que otra opción no había y que concuerda con la finalización de la misma. Además mostró su tristeza al no poder despedirse de la gente de Bolívar en el República de Venezuela, como él hubiese querido, luego de 14 años de historia, aunque aseguró: “voy a volver a Bolívar a despedirme como se merece”.

En cuanto a la partida al vóley brasileño, el DT ganador de 6 Ligas Nacionales aclaró que su decisión fue por razones personales, en busca de nuevos objetivos en una nueva liga y para no estancar su carrera como entrenador. Si bien ya había recibido ofertas de Brasil hace unos años, Weber manifestó que Taubaté presentó un proyecto que lo sedujo, siendo mayor al que él tenía en Bolívar. En el Sudamericano de clubes fue donde llegó la seducción por parte Renan Dal Zotto, quien fue un mentor del vóley para Javier, y el que lo estimuló a que tomara la decisión de volver al vóley de Brasil, con el objetivo de que Taubaté siga estando entre los mejores equipos de Sudamérica, y buscar la clasificación al Mundial de Clubes, competencia la cual el club nunca pudo participar.

“Desde el punto de vista técnico, la Liga Argentina dio un salto de calidad enorme”, declaró Weber, haciendo hincapié en las diferencias entre ambos torneos. Además de manifestar que se ganó mucho desde lo técnico, cree que se fueron perdiendo otros aspectos importantes a diferencia de años anteriores, como por ejemplo: pocos equipos participantes, clubes que no pagan, horarios y fechas indefinidas, entre otras.

Por último, quien será el nuevo entrenador de Taubaté, recordó junto a nosotros el cumplimiento de los 25 años de la obtención de la medalla dorada en los Panamericanos de Mar del Plata, como fueron las repercusiones, y el salto de fama que dio el vóley luego de este torneo. También, con gran emoción, nos dio a saber que es uno de los recuerdos más lindos de su vida junto a la medalla de Seúl 88’. Para cerrar, concretó con que le gustaría volver a dirigir la Selección Argentina, y que es un sentimiento que llevará hasta el último día de su vida.