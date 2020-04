Javier Zanetti fue «tajante» al ser consultado sobre dónde jugará Lautaro Martínez

Compartir

Aunque el fútbol se encuentro detenido en prácticamente todo el mundo (salvo Bielorrusia y Nicaragua) a raíz de la pandemia provocada por el coronavirus, varios clubes comenzaron a moverse de cara al próximo mercado de pases. Este es el caso de Barcelona, que desde hace varios meses tiene como principal prioridad hacerse con los servicios de Lautaro Martínez.

En las últimas semanas, los medios catalanes aseguran que la entidad azulgrana realizó diversas ofertas (incluyendo a algunos futbolistas más dinero) y hasta hablan de casi un acuerdo contractual con el ex Racing. Sin embargo, Javier Zanetti, vicepresidente del elenco neroazzurro, fue claro con su respuesta en diálogo con ESPN FC.

“Estoy feliz por el presente de Lautaro. Cuando fuimos a comprarlo, que lo seguíamos hace rato, hablando con Diego (Milito), veíamos que podía tener una carrera importante. Lo de esta temporada demostró que no estábamos equivocados. Hizo un gran trabajo, es un chico muy centrado. Tiene apenas 22 años, tiene un gran futuro. Tiene un gran presente en la Selección, algo que me pone contento como argentino. Tenemos un atacante por muchísimos años más”, comenzó su relato.

El Pupi, luego, fue mucho más directo en su respuesta: “Lo veo feliz a Lautaro en el Inter. Es normal que equipos importantes se fijen en grandes jugadores. Yo, por cómo lo veo a Lautaro de identificado con el club, con el Inter, creo que tiene mucho futuro en el fútbol italiano”.

“Me pone muy feliz porque tuve mucho que ver en la llegada de Lautaro. Estábamos convencidos del jugador joven que comprabamos”, develó el ex lateral derecho de Talleres de Remedios de Escalada.

Al ser consultado sobre Mauro Icardi, cuyo pase pertenece al Inter pero que actualmente se encuentra a préstamo en Paris Saint Germain, no fue tan tajante: “No sé qué pasará. No hemos hablado de mercado por ahora. Con el problema que estamos viviendo lo más importante es la salud. Luego ya tendremos tiempo para pensar en todas estas cosas”.

El club francés tiene una opción de compra por el rosarino de 70 millones de euros, pero Juventus se encuentra a la expectativa para contratarlo. Lo que parece casi imposible es su vuelta al club neroazzurro, que ahora cuenta con el belga Romelu Lukaku como centrodelantero.

Javier Zanetti también repasó su paso por la selección argentina. Aunque es uno de los futbolistas que más veces vistió la camiseta albiceleste, su carrera tiene dos cuestiones llamativas: se quedó afuera de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 pese a ser titular en gran parte del proceso previo.

“En el momento lo viví con mucha tristeza, porque los dos mundiales que me quedé afuera hice casi todo el proceso, y como titular. Me quedé afuera el último mes. Pero con la tranquilidad de haber dado todo siempre. Cuando vos estás tranquilo con vos mismo y la decisión no pasa por vos, no podés hacer nada. Por más que estaba triste y disgustado, tenía una tranquilidad interna de haber dado siempre todo para poder estar. No se dio, son cosas del fútbol. yo siempre seguí para adelante”, afirmó sobre las decisiones que tomaron José Néstor Pekerman y Diego Armando Maradona.

En su paso por el combinado nacional, uno de los highlights del Pupi fue su tanto ante Inglaterra, en los octavos de final del Mundial de Francia 1998: “Fue inolvidable. Por el rival, por el Mundial, y por lo que había en juego. Significó mucho aquella noche para mí”.

“Nunca vi tanto dolor en un vestuario como en 2002. Todos llorando y abrazándose en los pasillos. Fue muy duro, pero esto es fútbol y es así”, concluyó Zanetti, al rememorar la inesperada eliminación en fase de grupos en Corea-Japón.