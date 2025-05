Jenna Ortega y el reto de interpretar a Merlina: «Me di cuenta que soy infeliz»

La misma serie que lanzó a Jenna Ortega al estrellato, también pinta para convertirse en una prisión.

La actriz interpreta a Merlina en la iteración de Netflix de la familia Addams. En esta nueva versión, Merlina toma el protagonismo de la serie, aporta un giro juvenil a los nuevos episodios y deja en segundo plano a los personajes adultos.

Esta nueva fórmula de Netflix, guiado por la mente creativa de Tim Burton, logró gran éxito. Se convirtió en una sensación mundial acumulando más de 200 millones de vistas, logrando superar a Stranger Things que tenía 140 millones.

Por eso, Ortega ofreció una entrevista para Harper’s Bazar donde habló sobre él éxito de Merlina y, lejos de lo que se podría esperar, la actriz confesó que después de que la serie la volviera tan famosa, ahora se siente triste de haber actuado en ella.

“Para ser franca, después de grabar el programa y cuando intente asimilar todo, me di cuenta que soy infeliz. Después de la presión y tanta atención, para alguien que es introvertida, puede ser intenso y espantar”, dijo.

A pesar de ser una actriz que se inició en Hollywood desde los 8 años, nada la preparó para la fama que tiene ahora, especialmente en redes sociales, donde todos están expectantes de lo que hace, incluidos los papeles que ella decide tomar.

Mientras la serie siga teniendo éxito, continuará la producción de nuevas temporadas. Lo que teme Jenna Ortega, es verse atrapada por varios años, en el papel de una niña, cuando ella ya es una joven adulta.

La industria del entretenimiento tiende a encasillar a los actores y actrices por sus mejores papeles. El personaje de Merlina puede ser limitante para Jenna, a pesar de que ha participado en producciones de gran calidad y ha compartido los sets con grandes estrellas.

Ortega consideró que sus esfuerzos no son tomados en serio y culpó al hecho de que es una actriz que comenzó su carrera como una “niña Disney”.

“Ya sabes, se trata de que se acostumbran a verte con vestido de colegiala. Hay algo sobre vestirte así que te transforma a los ojos de los demás, se vuelven condescendientes”.

Ortega también expresó su sentir sobre verse estereotipada como una eterna niña, lo cual en la industria ha sido fácil debido a su baja estatura (1.55).

“También cuando eres una persona pequeña, la gente ya te está mirando por debajo de ellos… Cuando somos niñas, si no mantenemos una imagen perfecta de cómo nos conocieron entonces se quejan y dicen ‘Ah, algo está mal, ha cambiado mucho, perdió su esencia’. Pero el problema es que estás conociendo a estas mujeres muy jóvenes, no puedes esperar que no cambien”.

“Estoy muy agradecida por Merlina, pero quiero ser capaz de hacer cosas que me hagan sentir plena. Quisiera encontrar ese balance para hacer películas que me interesan, porque me gustaría hacer papeles de mujeres adultas y diferentes. Y entonces podría juntar a todas las niñas que soy y ver algo diferente en ellas”, finalizó.