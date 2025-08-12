Jennifer Aniston recordó a Matthew Perry a casi dos años de su muerte

Jennifer Aniston se refirió abiertamente por primera vez a la muerte de Matthew Perry, ocurrida en octubre de 2023. El actor, famoso por interpretar a Chandler Bing en Friends, falleció a los 54 años debido a los “efectos agudos” de la ketamina, según el informe forense.

La declaración de Aniston ocurre tras varios meses de silencio y evidencia el dolor que dejó la partida de su recordado compañero de reparto, así como los desafíos que enfrentó a raíz de la adicción de Perry.

En una entrevista con la revista Vanity Fair, reconoció que tanto ella como el resto del elenco de Friends llevaban tiempo procesando el dolor por la situación de Matthew, incluso antes de su muerte.

“Casi sentíamos que habíamos estado de luto por Matthew durante mucho tiempo porque su lucha con esa enfermedad fue realmente difícil para él”, comentó sobre los problemas con las adicciones que marcaron la vida de su compañero. La estrella añadió: “Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos”.

Durante el rodaje y después del final de Friends, el grupo principal de actores —integrado por Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow, además de Perry y Aniston— mantuvieron un contacto estrecho y fueron testigos de la fragilidad de su compañero, quien en repetidas ocasiones habló públicamente sobre su batalla contra las sustancias.

Según Jennifer Aniston, ese proceso los afectó a lo largo de los años: “Por difícil que fuera para todos nosotros y para los fanáticos, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegra que él ya no esté sufriendo”.

Al confirmarse la muerte de su amigo y colega, ella optó por homenajearlo en redes sociales con un mensaje en el que compartió uno de los últimos mensajes de texto que recibió de él.

A través de una fotografía de ambos riendo en el set de Friends, el actor escribió: “Hacerte reír me alegró el día. Me alegró el día:)”. Por su parte, Jennifer respondió: “Awww, la primera de miles de veces”.

En su publicación, recordó que la despedida generó en ella “una ola de emociones” desconocida hasta ese momento.

“Él era parte de nuestro ADN. Siempre fuimos los seis. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el rumbo de quiénes éramos y cuál iba a ser nuestro camino”, expresó.

Aniston rememoró el entusiasmo de Perry por el humor. “Para Matty, él SABÍA que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo decía, si no escuchaba la ‘risa’, sentía que iba a morir. Su vida literalmente dependía de ello. Y vaya que lo logró. Nos hizo reír a todos. Y mucho”, admitió.

En su mensaje, compartió que durante varios días revisó intercambios de mensajes con él, en los que se alternaban la risa y el llanto: “Los guardaré para siempre”.

Cabe destacar que Jennifer Aniston reveló que tuvo contacto con Matthew Perry en el día de su muerte. “Estaba feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé”, señaló a Variety cuando fue consultada sobre el estado de ánimo de la estrella en sus últimas horas.

Y agregó: “No estaba sufriendo. No estaba luchando. Estaba feliz”. Sobre el recuerdo colectivo, insistió en su deseo de “que la gente sepa que realmente estaba saludable y encaminado a estar aún mejor. Trabajó mucho. Realmente le tocó una muy difícil. Lo extraño enormemente. Todos lo extrañamos. Vaya que nos hizo reír mucho”.

La reacción del público ante la muerte de Perry ha resultado conmovedora para sus excompañeros. Aniston aseguró que el apoyo fue “tan hermoso” de presenciar tras el anuncio del deceso. “Espero que pueda saber que fue amado de una manera que nunca imaginó”, sostuvo.