Jennifer López se separó y Pablo Lescano le declaró su amor: “Guiso y cumbia no te va a faltar”

La cantante confirmó su ruptura con Alex Rodríguez hace pocos días y el referente tropical no quiso desaprovechar la oportunidad.

El pasado jueves 15 de abril, se confirmó la noticia de la ruptura entre Jennifer López y Alex Rodríguez. Ambos lo anunciaron a través de un comunicado: “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo”, dijeron al programa Today. “Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de ambos”. Lopez, de 51 años, y Rodriguez, de 45, pidieron privacidad por el bien de sus familias en este momento de incertidumbre.

Luego de comprometerse en marzo de 2019, pospusieron su boda dos veces debido a la pandemia, y ahora trascendió que el motivo de la separación fue el escándalo de Rodríguez con la estrella de Southern Charm, Madison LeCroy. A principios de año, las coprotagonistas de LeCroy la acusaron en directo de tener una relación inapropiada con un ex jugador de MLB casado. Durante un programa especial de la reunión del elenco, Craig Conover, compañero en dicho reality, asegurara lo siguiente respecto a Madison: “Volaste a Miami para tener sexo con un ex jugador de MLB muy famoso”.

Atento a esta situación, Pablo Lescano le dejó un sugerente mensaje a la cantante en Twitter, red social en el que lo siguen casi un millón de personas. “Hola Jennifer López. Guiso y Cumbia no te va a faltar. No sé, pensalo”, le escribió junto a una foto suya comiendo ese plato y acompañado por su perro. Rápidamente, el tweet recibió miles de “me gusta” y retweets, además de cientos de comentarios. A pesar de recibir mucha “buena onda” de sus seguidores, una de ellos le expresó: “Jennifer es tan grasa como vos, nada más que es millonaria”. Sin rencores y en tono de broma, el cantante de cumbia le respondió: “¿Que grasa? Yo soy Cumbiero bien magro como un lomo, ponele”.

A principios de abril, Lescano había sido noticia por realizar un recital en medio del aumento de casos de coronavirus. El hecho ocurrió en el clásico boliche de Morón, Pinar de Rocha, ante unas quinientas personas. Horas más tarde, el local fue clausurado por no cumplir con los protocolos vigentes y sus dueños terminaron con una denuncia penal por “propagación de enfermedades peligrosas”.

Tras el show se viralizaron varias imágenes del recital, incluso fue el mismo cantante quien compartió algunos videos a través de su cuenta de Instagram. Allí se ve a gran cantidad de gente entre el público cantando y bailando, la mayoría de ellos sin barbijo y sin respetar el distanciamiento social.

Tras la viralización de las imágenes y la clausura del local, la bailarina Cecilia Oviedo, que asistió al lugar como parte del público, habló en Nosotros a la mañana y aclaró: “Yo voy siempre a bailar. Y cuando me enteré que tocaba él, no podía faltar. En el video parece que hay mucha más gente de la que parece, porque están ubicados en distintas mesas. Había distanciamiento”.

“Pablo entró por la puerta de atrás. No hay un camarín, tampoco un lugar donde ver la pista. Yo creo que él, cuando llegó al escenario, se sorprendió con la cantidad de gente que había”, agregó, y dijo sobre las medidas que se tomaron durante el evento: “Hace poco estuve en un boliche de la Costanera y estaba repleto de gente. En Pinar cuando entramos nos tomaron la temperatura y nos pusieron alcohol en gel. Además tenés que usar el barbijo para ir al baño. Pensé que iba a ser al aire libre, pero al final no fue así”.

