Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en Las Vegas

Ben Affleck y Jennifer López se casaron ayer en Las Vegas. De acuerdo con los registros judiciales, obtenidos por TMZ, la pareja sacó una licencia de matrimonio en el condado de Clark, Nevada. El documento tiene como fecha el sábado 16 de julio y fue expedida con sus nombres legales, Benjamin Geza Affleck y Jennifer Lynn Lopez.

Una fuente cercana a la pareja, que salió por primera vez entre 2002 y 2004 y se reconcilio el año pasado, confirmó al sitio web: “Efectivamente, se han casado y la licencia es una señal de que ahora son marido y mujer”.

La noticia de la boda llega exactamente una semana antes de que la diva del pop nacida en el Bronx celebre su 53 cumpleaños y menos de un mes antes de que el actor nacido en Berkeley y criado en Cambridge cumpla los 50 años.

Este es el segundo matrimonio para Affleck, que tiene tres hijos -Violet, de 16 años; Seraphina, de 13; y Samuel, de 10- de su matrimonio con Jennifer Garner, que terminó en 2018. Para Jennifer Lopez, en cambio, es el cuarto. La artista tiene gemelos de 14 años -Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz- de su tercer matrimonio con Marc Anthony, que terminó en 2011 tras siete años. Antes, la estrella pop estuvo casada con el camarero cubano Ojani Noa -de febrero de 1997 a enero de 1998-, y con el bailarín Cris Judd -de septiembre de 2001 a junio de 2002.

JLo y el actor comenzaron a salir por primera vez a mitad de 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque siempre sostuvieron públicamente que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad.

El año pasado, tras casi dos décadas separados, los caminos de las estrellas volvieron a unirse luego que ella terminara su noviazgo de cuatro años con Alex Rodríguez y que el protagonista de “Gone Girl” acabara su relación con la actriz española Ana de Armas.

En esta segunda vuelta se han mostrado inseparables… De hecho, la pareja apodada “Bennifer”, se ha tranformado en la sensación de las alfombras rojas y paseos en público por el mundo, solos o acompañados de sus respectivos hijos.

“Me siento tan afortunada, feliz y orgullosa de estar con él”, declaró Lopez luego de la reconcilaiación. “Es una hermosa historia de amor”, agregó.

La diva reconoció que “tuvieron un poco de miedo” cuando volvieron a salir, por la presión mediática. “Estamos tan felices y no queremos que nada de eso vuelva a entrar en juego”, dijo la cantante.

“Ahora somos mayores, somos más inteligentes, tenemos más experiencia y estamos en diferentes lugares de nuestras vidas”, explicó sobre esta segunda vuelta. “Sinceramente, creo que el amor gobierna todo. El amor siempre lo conquista todo: relaciones, hijos, trabajo, relaciones laborales. Se trata de cuán amoroso, abierto y aceptado seas. Cuando estás en una relación buena y saludable, todos se benefician de eso. Todos”, continuó.

“Estoy tan orgullosa de él, estoy tan orgullosa del hombre en el que se ha convertido que lo he visto desde lejos. Ser honestos el uno con el otro, ser cariñosos, esa es la base de todo”, añadió la cantante.

El apoyo incondicional de JLo lo ayudó a Affleck a posicionarse nuevamente como galán en Hollywood. En la proyección de “The Last Duel”, en el Festival de Cine de Venecia, todos los ojos estuvieron puesto en él porque fue su primera aparición con la cantante latina en la alfombra roja desde que retomaron su romance tras casi dos décadas separados.

