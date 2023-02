Jeremias Ponce y una derrota con honor ante Subriel Matías

A pesar de ejercer presión desde el comienzo y marcar el ritmo, Jeremías Ponce terminó perdiendo ante Subriel Matías que se consagró campeón mundial IBF super ligero ESTHER LIN / SHOWTIME

No pudo ser. Aunque puso toda su enjundia sobre el ring, ejerciendo presión desde el comienzo y marcando el ritmo, Jeremías Ponce terminó perdiendo ante Subriel Matías (19-1-0, 19 KO) quien se consagró campeón mundial IBF super ligero, título que dejó vacante Josh Taylor.

Ponce, que perdió su condición de invicto y que ahora está con 30 victorias, 20 por KO y una derrota, hizo todo lo que pudo ante un tremendo noqueador como es el puertorriqueño que, tras esta victoria y ahora como campeón, deja la imagen que será una figura con brillo propio. Si bien ya lo era –para muchos uno de los mejores noqueadores del momento- también es cierto que, ahora sí, ya es campeón mundial con una victoria indiscutible.

En la misma velada, que transmitió ESPN KNOCK OUT, Alberto “Beto” Palmetta (18-2-0, 13 KO) sufrió su segunda derrota como rentado, al caer por puntos ante el local Jamal “Shango” James (28-2-1,12 KO), en una actuación para el olvido. No fue su noche, ante un rival que podría haber sido ganable. Pero algo le falló a Palmetta, porque entró en pelea solamente por ráfagas, sin poder imponer la presión y la corta distancia que se imponía ante un rival mucho más alto que él. James, que terminó muy cansado –volvía luego de una larga inactividad- ganó sin discusiones, más allá de que en alguna tarjeta le otorgaron demasiados puntos…

La previa de ESPN KNOCK OUT fue conducida por Sergio “Maravilla” Martínez acompañado de tres campeones como Chris Namús –integrante del equipo, junto con este periodista-, Juan Martín “Látigo” Coggi y Marcos “Chino” Maidana. También se sumó Jerónimo Giocondo Bosia, principal actor de la serie “Ringo. Gloria y muerte”. Emisión muy especial, ya que el propio “Maravilla” anunció oficialmente que combatirá en el histórico Luna Park de Buenos Aires el 21 de marzo noche en la que, además, se presentará también la serie sobre Oscar Bonavena, que promete ser todo un éxito.

Ponce hizo lo que pudo, como quedó dicho, pero la diferencia en el poderío estuvo a favor de Matías. En el combate de corta distancia propuesto por el argentino, hubo gran intercambio de golpes y se impuso la potencia. De hecho, en el quinto asalto, Ponce sufrió una caída, que dio la sensación que fue más producto de la cantidad de golpes recibidos, de un incipiente cansancio y una mala posición de piernas que un impacto justo, pero sea como sea, se levantó. Pero volvió a recibir alguna mano con malas intenciones, porque llegó a su esquina con paso inseguro.

Alberto Zacarías, su entrenador de toda la vida, procedió según su costumbre, en pensar primero en la salud de su boxeador y decidió el retiro de pelea. Una decisión que compartimos con todo el equipo de ESPN KNOCK OUT, que tuvo a Renato Bermúdez en los relatos, Salvador “Chava” Rodríguez en los comentarios junto a Mariale Espinoza y la Tarjeta de Hierro de Fernando Barbosa.

Nada que reprocharle a Jeremías, que subió a ganar en el ring de The Armory, en Minneapolis, y que se consumió en su propio fuego. ¿Pudo haber buscado una pelea más “segura”? Seguramente, pero el resultado hubiera sido el mismo o peor, porque a los pegadores hay que ganarles la iniciativa y ponerlos en situación incómoda, cosa que Jeremias logró en más de un pasaje, conectando manos muy justas y con gran cantidad de combinaciones. La gran diferencia de poderío marcó el destino de la pelea.

Con Matías comienza una historia que puede ser, con todo el potencial que mostró, más que importante, porque si bien no posee una gran defensa –ya quedó dicho que Ponce le pegó y mucho- compensa con su tremendo punch.

Para Ponce queda ahora, descansar, repasar todo lo sucedido y seguir en la brecha, porque algo quedó en claro y es que tiene la pasta de los guerreros, que jamás se entregan. Porque estamos seguros que, de no mediar un Alberto Zacarías, que estuvo en el rincón con su hijo Patricio, hubiera continuado en pelea. “Ellos saben lo que hacen y se los agradezco”, dijo Jeremías y tiene razón. Su suerte ya estaba echada ante un boxeador de la potencia de Subriel Matías, la figura que, seguramente, Puerto Rico estaba necesitando.

