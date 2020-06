Jésica Cirio habló de la salud de Martín Insaurralde: “Pasó la noche sin fiebre”

Compartir

Hace una semana, Martín Insaurralde informó que tiene coronavirus y pocos días después debieron realizarle una transfusión de plasma proveniente de pacientes recuperados por complicaciones en su recuperación. Este domingo, Jésica Cirio se refirió a la salud de su pareja en diálogo con Gerardo Rozín en La peña de morfi y dio detalles de la recuperación del político.

En este sentido, las noticias son más que alentadoras porque Jésica contó que este domingo Insaurralde “se despertó muy bien porque pasó la noche sin fiebre”. “Ayer con Chloé nos pasamos la tarde haciéndole cartelitos, pintándole cosas súper lindas y se las mandamos muy tempranito al teléfono con unos videos”, contó la modelo.

“Hoy es la primer mañana que lo escuché bien y contento porque pudo dormir. Se durmió como a la 1 y pudo pasar la noche bien. Me alegró el dia, me puso muy contenta”, reveló Cirio tras una semana de preocupación. “Uno de los hijos fue hasta la puerta de la clínica y le llevó una foto de todos. Desde nuestro lugar tratamos de hacerle pequeñas sorpresitas”, agregó la coconductora del ciclo del Telefe desde su domicilio donde cumple con la cuarentena.

El jefe comunal, que llevaba una semana con fiebre y sintomatología asociada, es asmático y padece insuficiencia renal. Y, durante sus primeros días de internación en el hospital de Llavallol, presentó problemas respiratorios. “Si en 48 horas no mejora irá a terapia intensiva”, había asegurado este jueves Luis Cámera, médico del comité de expertos que consulta el presidente Alberto Fernández.

Apenas se conoció que Insaurralde era positivo de coronavirus, Cirio se sometió a un hisopado, pero en su caso dio negativo. “Todo el tiempo me dije ‘¿por qué le tocó a él y no a mí’”, se sinceró la modelo en aquel momento que suele contactarse por videollamada con su pareja durante varias veces al día.

“Un día menos. Acá te esperamos para darte besos”, había escrito este viernes Jésica en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene dos millones y medio de seguidores. Luego, fue el propio Intendente de Lomas de Zamora quien utilizó su cuenta en la red social. A través de las stories, publicó una imagen de un dibujo que le hizo su pequeña Chloé, y un collage de fotos de sus hijos y familiares deseándole una pronta recuperación.

Además, este domingo Jésica Cirio realizó un posteo para saludar por el Día del Padre a su compañero de vida. “Hoy nos toca un día del padre diferente, extrañándote mucho y contando los días para que estés con nosotras de nuevo. A pesar de la distancia, estamos más juntos que nunca y eso solo nos hace más fuertes! Chloe tiene el papá más valiente del mundo, por eso estoy segura de que muy pronto todo esto va a ser solo un recuerdo! Feliz día mi amor. Te amamos”, escribió para acompañar una foto en la que se muestra junto a su hija.

Este domingo, el Ministerio de Salud de la Nación informó que hubo ocho nuevas muertes en la Argentina y, de esta forma, se alcanzaron los mil muertos por coronavirus desde que comenzó la pandemia. En solo 25 días se duplicó la cantidad de fallecimientos: el 27 de mayo, 68 días después del primer día de la cuarentena, se había superado la cifra de 500 víctimas fatales. El 57,7% son varones y la edad mediana de fallecidos es de 74 años.

En relación a los casos de contagio, el total en Argentina es de 41.204, de los cuales 1.046 (2,5%) son importados, 15.528 (37,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 17.095 (41,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. De los infectados -en el reporte anterior se incorporaron 1.634 nuevos casos- el 49,4% son mujeres y el 50,6% son hombres. De los últimos pacientes confirmados, el 95% tiene residencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires y un 1,5% en la provincia del Chaco.