Jesica Müller: «La salud mental es mi lucha y el Estado está ausente»

La candidata a diputada provincial por el espacio “Despertando Leones” de La Libertad Avanza, Jesica Müller, dialogó con el Grupo de Medios TVO y compartió su mirada crítica sobre la situación de la salud mental en Formosa, así como su motivación personal y profesional para ingresar al ámbito legislativo.

Müller explicó que su candidatura no es producto de una improvisación, sino de un proceso de formación constante. “Hace bastante tiempo vengo formándome en todo lo que tiene que ver con políticas públicas y gestión legislativa, motivada justamente porque la salud mental es mi lucha. El año pasado terminé una diplomatura en gestión legislativa, por lo que debo decir que vengo bastante interiorizada al respecto”, aseguró.

Con fuerte énfasis en la necesidad de mejorar el rol del Estado en temas sensibles, la candidata denunció la falta de compromiso real con una problemática que considera urgente: “Estoy recorriendo varias localidades de la provincia y tengo que decir que es lamentable el panorama con el que me encuentro en lo que hace a la salud mental. Es una suma de cosas las que me fueron llevando por este camino y haciendo que decida sumarme a La Libertad Avanza. Ellos me escucharon y me dijeron: esta va a ser tu bandera”.

Müller cuestionó también la calidad del debate legislativo en la provincia y expresó su deseo de cambiar la forma en que se elaboran las leyes: “El año pasado, viendo la pésima calidad de debate que tenemos en la Cámara, dije que tenía que hacer algo para crear leyes que realmente impacten en la vida de los formoseños”.

Además, se refirió a cuestionamientos personales y políticos recibidos durante su campaña: “Creo que algunas personas están más preocupadas por las fotos que tengo con funcionarios provinciales que por conocer el trabajo que realicé en mi ámbito o qué propuestas tengo. La realidad es que el año pasado decidí no acercarme más a pedir ayuda a ninguna de estas personas porque durante seis años lo hice, me reuní con muchos funcionarios para trabajar por nuestra gente creando un plan provincial de salud mental, y siempre me dijeron que la salud mental no juntaba votos”.

Para Müller, la falta de acción del Estado es inaceptable. “Hay muchas fotos de encuentros que han quedado muy lindas, pero solo han quedado en eso. Por ejemplo, la ley de prevención del suicidio no cuenta con estadísticas, pero sabemos —por los medios y los hospitales— la cantidad de intentos y suicidios consumados que hay. Solo hacen charlas de concientización, pero para eso estamos las ONG; el Estado está para generar políticas públicas. Es muy frustrante ver un Estado realmente ausente en todos los sentidos”, concluyó.