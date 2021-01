Jesús Fleitas de “Formosa Libre”: “No pensábamos que iban a sitiar la ciudad”

Compartir

Linkedin Print

El sábado estaba prevista una manifestación en la plaza San Martín, pero finalmente no pudo llevarse adelante debido al importante operativo policial en todas las arterias que rodean el lugar, lo que complicó la llegada de los participantes, ya que como muchos no contaban con permisos para circular ante la vuelta a fase 1 de la ciudad.

Jesús Fleitas, integrante de Formosa Libre -movimiento que convocó a la protesta- dijo al Grupo de Medios TVO que “fuimos los jóvenes, comerciantes, gastronómicos que intentamos llegar a la plaza y nos encontramos con la situación de que la zona estaba sitiada. En mi corta edad jamás vi un operativo policial de tal magnitud”.

“Nos queríamos manifestar, muchos se quedaron en el camino y otros si tuvimos la suerte de llegar hasta la plaza, pero ahí también nos estaban esperando los policías, donde uno a uno nos iba labrando las actas”, agregó el joven.

Detalló que “nos convocamos bajo el amparo de la Constitución Nacional y bajo el Artículo 14 que cita que cualquier ciudadano argentino tiene derecho a transitar libremente por el territorio”.

“La gente fue a manifestarse pacíficamente utilizando su derecho a protestar, nosotros nos negábamos a irnos del lugar, siempre tratamos de respetar los protocolos, pero los policías no lo hacían, incluso ellos eran más que nosotros y se nos amontonaban, algunos tenían el barbijo mal puesto”, añadió.

Consultado si esperaban el gran despliegue policial respondió que “para nada”. “Esperábamos un poco de efectivos, pero no pensábamos que iban a sitiar la ciudad, evidentemente al Gobierno le molesta mucho lo que hacemos y decimos”, aseveró.

Compartir

Linkedin Print