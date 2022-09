Jey Mammon reveló el papelón que hizo con un espectador: «¡Era seminarista!»

Compartir

Si bien en general son los invitados de La Peña de Morfi los que suelen sorprender a la audiencia revelando divertidas anécdotas personales, en esta última emisión fue Jey Mammon el que desconcertó a todos con una particular situación que vivió con un espectador de El Mundo de Jey, el unipersonal con el que el conductor se luce de miércoles a domingos en el Multitabaris Comafi.

Todo comenzó cuando Candela Vetrano y Agustín Sierra estaban contando detalles de la trama de La Verdad -la obra que protagonizan junto a Mery Del Cerro y Tomás Fonzi-, cuando inesperadamente el anfitrión recordó un desopilante hecho que vivió en el teatro. “Te juro ayer me vino…ay no sé, iba a contar algo, pero no sé si es para el aire”, comenzó expresando en el ciclo de Telefe, un tanto arrepentido.

Sin embargo, ante la insistencia de los actores, continuó: “Me vino a ver un chabón ayer al espectáculo, que le dije lo bueno que estaba, y resulta que ¡era seminarista! ¡Se iba a hacer cura!”. Y detalló: “En realidad, me dice que se va a ser cura y yo le digo: ´¡No! ¿Cómo te vas a hacer cura? ¡No lo hagas´. Entonces digo: ´¿Lo dije o lo pensé?´”. “No sé si está tan bueno ser honesto, no sé si a veces hay que guardarse la verdad”, concluyó, a tono con la temática de la obra de sus invitados.

“Hay que ver si la otra persona tiene ganas de escuchar la verdad, uno no puede decir todo lo que piensa”, acotó Vetrano. Y Sierra reflexionó: “Te trae un montón de complicaciones y peleas absurdas”.

A fines de junio, en una íntima entrevista que le había concedido a María Laura Santillán para Infobae, Jey abrió su corazón y contó cómo atravesó su juventud. “Cada vez que hablo de lo que a mí me tocó transitar, un pibe o una piba de 20 años me mira… no entiende por qué fue tan difícil para mí. Tampoco yo puedo entender que una persona de 70 cuando era joven iba preso, ni hablar de gente que han matado o que la han echado de su casa, como sigue pasando hoy día también”, había relatado.

“Pertenezco a una generación que no tenía películas, ficciones, ni canciones, no había historias en las que yo me viera reflejado. A mí me preguntan mucho si me gustaría ser padre, por ejemplo. Yo nunca me vi reflejado como padre, ¿me entendés? Ni como padre ni como persona que viviera su diversidad. Hoy hay series, hay películas, hay canciones en donde existe el gay, existe la mujer gay, existen las personas trans”, había señalado.

En tanto, también había hablado sobre su padre, quien falleció durante la pandemia y de quien recibe señales diariamente. “Él se fue cuando yo empezaba el programa el año pasado, Los Mammones. Cuando Roque se va, el piano se abre, su piano estaba cerrado con llave. Mi abuelo se lo había cerrado con llave. Yo sé que soy repetitivo, pero esto me acaba de pasar. Antes de venir para acá el panadero apareció cuando yo me senté en el piano y me puse a tocar. Cada vez que abro el piano él aparece y su señal aparece. Yo vivo en un piso 15, ¿entendés? Y cuando le digo a Euge, la profe, que no entiendo, ¿puede haber un panadero en un piso 15? Ella me dice “es tu papá”, como diciendo “a qué le buscas la explicación”. Él se manifiesta y yo lo sé”.

