Jey Mammon reveló el pedido que le hacía Bergoglio cuando era su catequista

Jey Mammón se luce con su picardía como conductor en la nueva temporada de La Peña de Morfi (Telefe). Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes fue la revelación que hizo este domingo acerca del vínculo que lo une con el Papa Francisco.

Fue a pocos minutos del inicio del programa cuando una imitación del Sumo Pontífice, interpretada por Patricio Muzzio consiguió que Jey recuerde cómo fue su paso como catequista del por entonces Arzobispo de Buenos Aires, mucho antes de que él se haga famoso.

“Estoy emocionado de verlo. Lo que pasa es que lo he visto tantas veces que para mí es como un amigo, como un compinche”, dijo Mammon al entablar una conversación con el “falso” Papa.

“Esto es verdad. ¿Usted se acuerda que me decía ‘termine con el chingui-chingui’? Yo estaba con el piano y me decía: ‘terminala con el chingui-chingui’”, contó el conductor. En tanto, el imitador le respondió bajo la cara de Francisco: “Pero no terminaste con el ‘chingui-chingui’”. “¡Lo traje a La Peña!”, finalizó Jey con mucho humor y risas en el estudio.

El año pasado, Jey Mammon habló en una entrevista que le dio a Luis Ventura sobre su relación con la religión. “Cuando estaba en el mundo religioso y escribía las canciones de misa, me tenía que autorizar Bergoglio. Para mí es Jorge y para él yo soy Juan Martín. Estoy seguro de que se acuerda de mí. Yo era ahijado del cura de la parroquia, que ya está en el cielo de los curas”, comenzó diciendo y sorprendió al describir el grado de familiaridad que manejaba con Bergoglio.

Mammon contó que fue testigo de la vida modesta que llevaba el entonces arzobispo de Buenos Aires, que se tomaba el subte y “se bajaba en la estación Bulnes” para encontrarse con él y darle el visto bueno a sus composiciones religiosas. “Yo los viernes cenaba con el cura y con el Papa. Yo tenía relación real. Claramente Francisco no es Jorge. Es el Papa del mundo. Era un tipo que viajaba en subte. Los obispos tenían auto. No era pose”, afirmó el artista.

“Antes de la muerte de Juan Pablo II, cuando viajó, me dijo que no quería ser Papa. Pero cuando se fue a la segunda, no me dijo eso”, aseguró Mammon luego de indicar que ya se resignó a que Francisco de hoy no es la persona que él conoció. También manifestó que en algún momento se le pasó por la cabeza ser cura aunque solo por unos segundos, y que tenía un convencimiento en cuanto a la religión. “Es raro. Ahora no estoy enemistado con nadie que vive la fe. Con la partida de mi papá sí se derrumbó el escepticismo que tenía últimamente”, dijo.

Cabe recordar que durante 2021, Jey Mammon fue una de las revelaciones de la pantalla chica. Al frente de Los Mammones -primero en la medianoche, luego en el prime time- sumó a su habitual sentido del humor sus dotes como pianista e intérprete y una sensibilidad y empatía para abordar a los entrevistados. Logró que fueran a su programa las grandes figuras de diferentes géneros tanto como los artistas emergentes de las nuevas tendencias. Ahora comenzó una nueva etapa por la pantalla de Telefe.

