Jime Barón le cumplió un sueño pendiente a su madre y ella bailó bajo la lluvia

Luego de sus planes frustrados de viajar a Puerto Madryn, Jimena Barón decidió regalarle a su mamá, Gabriela, un viaje a los parques temáticos de Disney, en Estados Unidos. Con gran alegría, la cantante y su familia realizaron la escapada a dicho destino y compartieron los primeros detalles en las redes sociales. Sin embargo, la atención de sus fanáticos fue captada por su progenitora y su hijo, Morrison, producto de su relación con el exfutbolista y artista Daniel Osvaldo, quienes mostraron su emoción ante la cámara.

A través de su cuenta de Instagram, Jimena subió un breve clip de su mamá festejando su llegada al parque. Bajo la lluvia, la mujer realizó una danza mientras daba vueltas y saltaba. “¡Ay, Disney, Disney, Disney!”, expresó, a los gritos, mientras mostraba su gran felicidad pese al clima que les tocó a la hora de recorrer las inmediaciones de dicho lugar. Su reacción estaba lejos de acabar en ese instante, ya que se duplicó al ingresar. Entre las personas que entraron al parque, Gabriela supo destacarse por sus risas y su paso acelerado. “Entró en Disney”, comentó la intérprete de “La Cobra” en el segundo clip que tuvo como protagonista a su madre.

Esta alegría fue compartida por su hijo Momo, quien se lo dejó en claro a la actriz. “Es felicidad”, aseguró la compositora de 37 años mientras el nene lucía su expresión ante la cámara. Con una amplia sonrisa y los puños arriba, el pequeño celebró su arribo al lugar. Tras capturar su emoción, Jimena enfocó el cartel de la película de Mickey Mouse en un picnic perfecto.

Además de compartir las reacciones de sus acompañantes, la cantautora mostró cómo se organizó para encarar las jornadas recreativas. “Buen día. Acá la que hace las viandas”, comentó junto a una postal donde se pudo apreciar una serie de productos del supermercado, entre los cuales se destacaron frascos de condimentos, quesos, verduras, pan y hasta hummus de garbanzos para llevar consigo durante sus salidas familiares.

Cabe recordar que Jimena se refirió a este viaje ante sus fanáticos. El martes pasado, la intérprete de “La Araña” explicó que el cuadro de paperas de Momo impidió su viaje al sur del país, por lo que se vio obligada a reformularlo. Pero en esta ocasión puso el foco en su mamá y decidió convertirla en la protagonista de este plan. “El viaje a Puerto Madryn (a ver las ballenas) no pudimos hacerlo ya que le dieron reposo hasta el viernes 4 de octubre”, rememoró en ese entonces.

Lejos de desanimarse, compartió la manera en que logró solucionar el inconveniente. “El viernes es el día del alta. No les conté, Momo tiene vacaciones pues ‘spring break’ (receso de primavera) y sí les comenté que ya hace rato mi vida es más linda cuando son felices los demás y no tanto yo, por ende, voy a llevar a mi vieja a que conozca Disney”. Esta idea se la anunció inmediatamente, por lo que la reacción de su progenitora no se hizo esperar. En un breve audio, Gabriela le dejó en claro a su hija su felicidad. “¡Qué bueno todo, chicas!”, expresó la mujer mientras entonaba el estribillo de “Can´t take my eyes off you” de Frankie Valli.

Con los sentimientos a flor de piel, la cantante comentó que tenía familia en Miami, por lo que también se sumarían a esta escapada. Además, dejó en claro el gran significado que tenía llevarla por primera vez a Orlando. “¡Estoy muy emocionada con este viaje! Mi mamá me quiso llevar desde que tengo conciencia, pero no se pudo. Hacer de anfitriona y poder llevarla me da una felicidad que no puedo explicar. Voy a llorar cuando ella vea el castillo”, comentó en los días previos a emprender el vuelo.