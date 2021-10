Jimena Barón al escuchar a Pampita y De Brito cuestionar el homenaje de Tapari a Selena: «Estoy indignada»

Compartir

Luego de que Rodrigo Tapari y su partenaire, Sol Beatriz, presentaran su homenaje a Selena en La Academia de ShowMatch, Ángel de Brito y Pampita cuestionaron la elección del personaje y Jimena Barón no dudó en salir al cruce para defender a la recordada cantante.

“Son muy talentosos los dos y tienen mucha química. A mí, lo que no me convenció es lo que eligieron para homenajear porque, si bien es una artista muy conocida en el mundo, yo por lo menos no tengo ningún punto de encuentro. Así que es como que me quedé afuera del homenaje”, comenzó diciendo De Brito.

A su turno, Pampita se sumó a la opinión del conductor de Los Ángeles de la Mañana: “Coincido con Ángel que Selena no es un personaje que todo el mundo tenga. De todas maneras, para los cantantes sí la tienen muy presente”.

Fue entonces que, tras escucharlos, Jimena empezó a abanicarse al mismo tiempo que se agarraba el pecho y sentó postura al hablar de su ídola: “¿Selena? ¡Por favor! Es una artista grosísima. ¡Estoy indignada!”.

