Jimena Barón canceló el show que iba a dar en Le Brique

La cantante Jimena Barón anunció por las redes sociales que decidió cancelar el show que iba a dar este lunes en el boliche Le Brique de Villa Gesell porque no quiere “hacer guita” mientras la ciudad está “de luto” por la muerte de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de ese mismo establecimiento.

La artista, que ya había realizado un concierto en este lugar el 15 de enero pasado, pocos días antes del brutal ataque contra el futuro estudiante de Derecho, primero confirmó que estaba “haciendo la valija” para viajar a la costa y cumplir con los dos espectáculos que tenía pactados, pero luego dio marcha atrás con esto último.

“Yo no voy a hacer guita con Villa Gesell de luto. No voy a aportar a que escondan bajo la alfombra la muerte de un ‘pibe’ que fue a bailar y terminó asesinado por 10 ‘machitos’ hijos de mil puta. Es responsabilidad de todos exigir justicia, mía también. Justicia Para Fernando”, escribió la autora de “La Cobra” en su cuenta oficial de Twitter.

Más temprano, Barón participó de la marcha de velas blancas que decenas de personas encabezaron frente al boliche Le Brique para recordar a Báez Sosa. En medio de escenas de llanto y de bronca, los presentes hicieron un minuto de silencio, además de pedir que se tomen medidas tras lo ocurrido.

“Es una sentada pacífica, desde el amor y cada uno con una vela”, le explicó Gabriela Covelli a Infobae, la principal promotora de la iniciativa. «Esto no debía haber ocurrido y no lo podemos dejar pasar por alto y seguir de vacaciones. Hay una familia entera, hay amigos, este chico tenía sueños”, agregó.

En ese lugar se la vio a la cantante, quien se movilizó junto al resto de los vecinos y se la vio conmovida por el hecho. Unos minutos después, anunció por las redes sociales que el show que iba a dar este lunes por la noche en el establecimiento quedaba cancelado.