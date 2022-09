Jimena Barón compartió una emotiva reflexión sobre el vínculo que mantiene con su hijo Momo y cuestionó a una expareja

Compartir

Jimena Barón en más de una ocasión dejó en claro que mostrarse transparente es lo que más le gusta. Es por eso que la cantante utiliza las redes sociales para estar cerca de sus seguidores y este fin de semana no fue la excepción en la que describió su especial relación con su hijo Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

“Siempre me quedo con Momo en su cama hasta que se duerme (ahora que se independizó). A veces (como hoy) apenas siento que se queda dormido me largo a llorar sin mucha razón. Hace pocos años entendí (o más bien senti) que la vida de verdad pasa volando, y que muchos momentos que mi hijo vive como ordinarios y cotidianos, son en realidad extraordinarios y mágicos, y sobre todo, son la cima, no hay nada más arriba que eso”.

“El truco es que yo lo sé y el no, y por más que se lo explique hasta que no sea grande no lo va a entender, es una especie de hechizo llamado infancia u oro”, continuó la cantante en sus redes sociales.

Luego, en otra placa negra, apuntó contra su ex Daniel Osvaldo, a quien le dejó en claro que en algún momento no se hizo cargo de su hijo: “No puedo no pensar cuán respetadas y admiradas deberían ser todas las mamás que se quedan como un roble siendo mamás, desprendiéndose sin dudar, sin ni siquiera pensar, en el dolor, en la traición, en la soledad, en la humillación, en el abandono, en hasta ser mujeres, para antes que todo, seguir siendo mamás”.

Y completó contundente al postear una foto llorando: “Las admiro y abrazo hasta la luna, sobre todo a las que les costó y les sigue costando tanto, y dejan todo abaio de la alfombra hasta que ellos se duerman para poder llorar un rato, dormir un poco y seguir al día siguiente. Hay recompensa allá arriba y también acá abajo, cuando ellos crecen y se vuelven incondicionales, por que saben, ellos saben más que nadie”.

Semanas atrás, Barón, Momo y Matías Palleiro-pareja de la actriz y cantante- viajaron a Estados Unidos para divertirse en Disney. A través de las redes sociales, la artista documentó el viaje. Allí se lo vio al pequeño feliz disfrutando de todos los juegos que hay en los parques.

Luego se fueron unos días a Miami para descansar y disfrutar de la playa. En esta oportunidad, la actriz y cantante compartió una increíble experiencia mística que vivió junto a Momo cuanod decidieron pasear en un yate por el mar. Durante el viaje, fueron sorprendidos por una particular visita que a la artista la conmovió mucho.

“Una tarde muy mágica de barco. Todo el viaje estuve pensando en cuánto me gustaría tener la suerte de ver de cerca delfines nadando libres”, comenzó diciendo Jimena en su posteo y sumó: “Aparecieron y me emocioné muchísimo”. Acto seguido, Barón explicó por qué le generaba tanta alegría el momento: “Tengo una historia muy flashera con delfines… una tarde hace muchos años, me fui sola a pedir un deseo al mar”, reveló y concluyó: “Que emoción tan grande la vida y las señales y corazonadas”.

Recordemos que este viaje empezó con una “mentira piadosa”. Es que Jimena Barón quería sorprender a su hijo Momo -fruto de su anterior relación con Daniel Osvaldo- con un viaje soñado a Disney y, para eso, decidió hacerle un pequeño engaño. “Le dije a Momo que teníamos que hacer una videollamada con una gente que nos quería contratar para hacer una campaña de ropa juntos. Era mentira”, contó días atrás en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Le di una sorpresa que me tiene loca de felicidad hace como un mes. Tuvo una especie de shock. Tardo hasta la noche en creerme”. “Te amo hijo, hacerte feliz es lo mejor qué me pasa en la vida, si no me quedara sin aire en el espacio te bajaría la luna”, cerró el posteo con dulzura para con su pequeño.

