Jimena Barón fue mamá por segunda vez: nació su hijo con Matías Palleiro

Jimena Barón se convirtió en mamá por segunda vez. La actriz y su pareja de hace cuatro años, Matías Palleiro, dieron a luz a un varón en un sanatorio de Buenos Aires. El nacimiento se esperaba para el 24 de junio, pero, tal como lo había presagiado la actriz, se adelantó unos días. De esta manera, se agranda la familia que ya contaba con Momo, el niño de once años que la cantante tuvo con Daniel Osvaldo.

Hasta este momento, tanto Jimena como Matías habían contado que esperaban un varón, pero manteniendo en secreto el nombre: “Solo lo sabemos nosotros dos y no voy a decir nada por cábala”, señaló días atrás. Ahora, se terminó el misterio: el bebé se llama Arturo, tal como informó Yanina Latorre, la encargada de dar la primicia en sus redes.

Teleshow confirmó la información a través de Federico, el hermano de Jimena, que expresó la felicidad familiar por la llegada de su sobrino. Gabriela, la flamante abuela materna, también mostró su alegría y agradecimiento por este momento que le toca vivir.

Así, termina una etapa que la influencer documentó en tiempo real con sus publicaciones en redes. “3 kilos pesa este pibe ya. No llegamos al 24 de junio ni ahí. Se mueve muchísimo”, había escrito días atrás, anticipándose a lo que terminó de ocurrir este sábado.

En sus publicaciones recientes, la intérprete de La Cobra compartió tanto la última ecografía como los preparativos del cuarto del bebé a través de sus redes sociales, donde sumó detalles y reflexiones sobre esta próxima etapa de su vida familiar. Barón publicó imágenes y videos en los que mostró cada rincón del ambiente que alojará al nuevo integrante. El diseño elegido responde a una lógica de armonía: muebles, alfombra y cortinas siguen una misma gama cromática, mientras que el empapelado completa la propuesta estética.

Además de la impronta sentimental, la habitación incluye novedades tecnológicas como una cuna con control remoto, capaz de moverse y emitir sonidos para facilitar el descanso del bebé. La actriz también detalló que optó por prever ropa de abrigo, ya que su hijo nacerá en los meses fríos.

La pareja decidió transformar una zona de su antiguo comedor en el cuarto exclusivo del bebé, lo que implicó una reforma con cambios estructurales y de diseño para adaptarse a la nueva realidad familiar. Entre las mejoras se destaca una puerta de hierro y vidrio negra que separa el cuarto del resto de la casa, seleccionada para integrar estilo y funcionalidad.

Casi en simultáneo, contagió su buen humor, y calmó los nervios, al mostrar una divertida coreografía. “Semana 38”, escribió junto a un video en el que se la ve bailando al sol, auriculares puestos, panza descubierta y una sonrisa llena de energía. Desde el patio de su casa y con ropa cómoda, la intérprete celebró en movimiento este último tramo, desplegando pasos espontáneos y mostrándose auténtica y como el público la conoce: genuina, despojada y dueña de una alegría contagiosa.

La llegada del bebé movilizó a toda la familia, que vive estos días con sentimientos de felicidad y expectativa. Barón compartió su alegría y ansiedad de convertirse en madre por segunda vez, transmitiendo a sus seguidores el ambiente cálido y amoroso que rodea a la familia en la antesala de este nacimiento.

El pasado 24 de mayo, Jimena celebró su cumpleaños número 38 en compañía de Matías Palleiro y Momo. Despertó rodeada de sorpresas y pequeños gestos organizados en familia, que incluyeron obsequios escondidos por la casa y una cena especial con amigos y seres queridos. Durante esa jornada, expresó un agradecimiento sentido hacia Matías y reveló cuánto necesitaba rodearse de afecto en este momento especial.