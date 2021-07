Jimena Barón hizo una fuerte revelación sobre su autoestima: “Toda rota estoy, por eso me es más fácil lo superficial”

Compartir

Con 34 años, un hijo de siete años, un cuerpo despampanante y mucho camino recorrido, Jimena Barón conmovió a sus seguidores de Instagram al ofrecer una serie de reflexiones sobre cómo se auto percibe. Todo empezó cuando uno de sus fans quiso saber si tenía la autoestima alta. “Con terapia entendí que tengo una falsa autoestima alta. Me creo mil físicamente, pero claro está, pero como persona, cuando me relaciono, tengo mucho quilombo de cosas del pasado que me hacen insegura”, escribió con honestidad la actriz en su cuenta. Y con contundencia agregó: “Toda rota estoy, por eso me es más fácil lo superficial”. Mientras que, con un emoticón de corazón cerró: “Lo estoy laburando”.

Entonces, alguien quiso saber porqué había tardado tanto en hacer terapia, entendiendo equivocadamente que Jimena estaba mal porque había empezado tarde un tratamiento. “Uf. No. Voy desde que tengo 13 años, con interrupciones. Tuve una infancia y adolescencia muy complicadas. Sé que me conocen un poco, pero no conocen toda mi vida”, contó Jimena sobre una vida signada por la ausencia y el reencuentro con su padre, Jorge Guevara, que murió en 2014.

En materia de amores, la gente quiso saber si Jimena estaba saliendo o en pareja con alguien. “No estoy de novia ni tengo nada interesante que contarles por el momento. Ojalá pronto. Tengo ganas. Estoy particularmente sensible y cariñosa. (Rarísimo)”, escribió la mujer que todas las noches en la pista de ShowMatch se divierte ante la propuesta de nuevos posibles amores. Y sobre si le gusta estar soltera, apuntó: “Los sábados sí, los domingos no. Algo así siento”.

En el mismo tono que buscaba profundizar, Jimena además le respondió a un usuario que quería saber simplemente “cómo es Jimena”. Acostumbrada a conocerse, descubrirse y analizarse, la actriz contó en tercera persona: “Yo la quiero un montón. Tiene un carácter de mierda y como una especie de caparazón. Pues nada le ha sido fácil, pero está haciendo todo lo posible para cambiar muchas cosas. Es una chanta igual. Adentro de la cobra hay dulce de leche. No digan nada”. Todo apelando al código compartido con sus seguidores, que saben de su manejo del humor sarcástico, de la ironía y de la importancia de reírse de uno mismo para desdramatizar.

Enterado de un episodio repentino y difícil de llevar, pero bastante común en los tiempos que corren, como son los ataques de pánico, un seguidor le preguntó cómo los había superado. “La mierda de los ataques de pánico es que incluso cuando ya no los tenés, te queda el miedo a tenerlos”, explicó la actriz que es jurado de La Academia en ShowMatch. “No creo que se superen, se atraviesan”, dijo y fue precisa para hablar de su historia personal para tenerlos controlados: “Terapia, en mi caso”.

Para terminar, otro quiso saber qué era lo que a ella más le gustaba de ella misma. Y Jimena, que bien sabe cuáles son sus fuertes, cuáles son sus debilidades, y que incluso tiene mucho para trabajar en materia de psicoanálisis para sentirse mejor con ella misma, contestó: “Mi energía desbordante, mi positivismo. Mi constancia, disciplina y la confianza en mi misma”. Todo para demostrarle a sus seguidores que indagar sobre uno mismo es un ejercicio de búsqueda que se puede hacer con ayuda de profesionales y que suele dar las herramientas necesarias para quererse más.

