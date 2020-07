Jimena Barón, sobre su convivencia con Daniel Osvaldo: “Estamos tratando de madurar”

Compartir

Los seguidores de Jimena Barón siguen sorprendidos por la decisión que tomó la cantante, a mediados de mayo, de mudarse a la casa de Daniel Osvaldo para pasar la cuarentena obligatoria junto a él y el niño que tienen en común, Morrison, además de otro hijo del futbolista, fruto de una relación anterior.

Desde que se encuentra en el domicilio de Banfield ha realizado muchas publicaciones en las redes sociales, divirtiéndose con el padre de su hijo, charlando, cocinando o simplemente compartiendo momentos de la vida cotidiana. Si bien con sus posteos dejó en claro que sus diferencias quedaron en el pasado, es muy cautelosa a la hora de hablar de la relación que tiene con Osvaldo.

Jimena revivió los viajes

que compartió con Marley

Este domingo Jimena revivió los viajes que compartió con Marley en el programa Por el mundo en casa. Lo hizo por videollamada, desde la casa que comparte con su familia. “Estoy en mi búnker. Me armé acá el estudio con la luz de frente, todo… Están todos abajo, les dije ‘por favor no puteen y no griten’ porque esta casa es un caos”, contó la artista, con el humor que la caracteriza.

Como no podía ser de otra manera, lo primero que quiso saber el conductor fue cómo se encuentra su relación con Osvaldo. “Estamos intentando madurar. Es un momento único en el mundo, esta especie de paréntesis que se nos hizo a todos en la vida. Es un lindo regalo para el enano, sinceramente”, aseguró.

En ese sentido, señaló: “También es un lindo regalo para nosotros: juntarnos desde otro lugar, en otro momento de la vida, sanando muchas cosas, mostrándole a Momo otro capítulo de papás, de relación. Estaba muy triste en mi casa, lo conté en su momento, mucha angustia por la cuarentena, por no saber qué va a pasar y el laburo, y de repente esto fue algo muy lindo. Sorpresivo para mí también, así que entiendo la sorpresa de todo el mundo. Pero es algo lindo”.

Marley le consultó si entre ellos hay algunos reproches por las peleas del pasado. “Cada tanto salta y es ‘bueno, okey’… Pero tenemos muchas charlas profundas, charlas con vino… ¡Y mirá quién vino!”, exclamó Jimena, justo cuando Morrison hacía su ingreso al programa.

Además, la artista hizo referencia a un video que subió recientemente junto a Roberto (como llama a Osvaldo en las redes) en el que, mientras les mostraba a sus seguidores su receta para hacer ñoquis, al futbolista se lo puede escuchar tarareando la canción más famosa de Jimena: “Soy la Cobra que se cobra y luego te hace ñoquis, bebé”.

Se trata de “La Cobra”, el popular tema que lanzó la actriz cuando ellos ya se habían separado. Al respecto, ella le contó a Marley: “Buena gastada me comí con eso, me gastó todo el país. Lo subí para eso, me lo merezco un poco. A mí no me importa… Cuando pensé que no me importaba nada me di cuenta de que un poco sí, pero este año hice un trabajo profundo para que realmente no me importe nada. En caso contrario no estaría en esta situación y no expondría mi vida y lo que está pasando. Lo comparto con mucha gente que se ríe y está perfecto”.

“Dan cosas por hecho que uno no contesta y nunca dijo, Marley”, le aseguró al conductor. “Vos tenés que pensar en tu felicidad y la de tu hijo, que es lo único que importa”, le respondió él.

Redes sociales

El sábado pasado, a través de una serie de videos que publicó en su cuenta en Instagram, Barón junto a Osvaldo recordaron el día en el que ella le contó que estaba embarazada de Morrison. Según su testimonio, fue el 4 de julio de 2013, cuando se encontraba en Chicago, Estados Unidos, acompañando al futbolista, quien tenía que disputar un partido amistoso.

“Me habían dado dos tests negativos en la Argentina, y en otro lugar. Estábamos en Chicago, era obvio que yo no estaba embarazada. Dije ‘va a haber fuegos artificiales, todo, no te voy a contar ahora, banco un poco’. Como que quería generar un buen momento. Entonces pensé vamos a cenar a la noche y en medio de los fuegos artificiales te digo ‘va a pasar esto’”, reveló.

“Dije ‘actúo, hago como si nada’. Recuerdo salir del baño, hice dos pasos y me dijiste ‘¿qué te pasa?’ Yo me puse a llorar y me dijiste ‘estás embarazada’. Y bueno, chau, a la mierda… No a la mierda el momento emotivo pero… Y a la noche fuimos a cenar”, concluyó.