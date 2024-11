Jimena Barón viajó a Tailandia en reemplazo de Wanda y voló separada de sus compañeras

Este año 2024 se convirtió en uno de los mejores para Jimena Barón a nivel personal y laboral. A poco tiempo de regresar de un breve viaje con su hijo Momo a Brasil, la cantante se sumó de manera abrupta a un viaje para una marca reconocida de joyería junto a figuras como Zaira Nara, Julieta Poggio, Carolina Pampita Ardohain y Stephanie Demner a Bangkok, Tailandia. Luego de que Wanda Nara se bajó de la propuesta debido a su tensa situación con Mauro Icardi, la artista no dudó en reemplazarla y compartió su largo viaje con sus seguidores.

“Aparezco. De Buenos Aires a Río fueron tres horas (el avión carga nafta y pasajeros, pero no bajás), luego desde ahí a Dubai fueron 14 horas”, escribió la compositora en un clip donde se mostró en la comodidad de un baño. Acto seguido, Jimena aprovechó para darse una relajante ducha antes de llegar a su destino. “Pelo incluido. Momento clave de frescura. Me queda una espera de dos horas y otro avión de siete horas”, agregó, mientras terminaba la rutina de limpieza y, momentos más tarde, aprovechaba para secarse su larga cabellera por completo.

Luego de sorprender a sus fanáticos con algunos detalles de su viaje, Barón aprovechó para contar detalles del mismo. “Viajo sola ida y vuelta. Las chicas salieron un rato antes en otra aerolínea, otra ruta. Es un desafío total para mí, que no me gusta para nada volar. Obviamente de las 19 horas dormí cuatro porque el avión se movió, pero yo voy aterrada”, relató la intérprete de “La Cobra” en alusión a los motivos que la llevaron a ir separada de las otras figuras de la marca.

“Por supuesto, recé un Padre Nuestro que de los nervios me salió mal. Ahí me imaginé que Dios me iba a castigar y empecé a luchar por mi vida tratando de decirlo bien para que el avión no colapse. Todo esto en mi mente mientras el resto roncaba plácidamente”, continuó la compositora, quien dejó en claro el nivel de nerviosismo que representaba esa experiencia. Sin embargo, tuvo momentos de tranquilidades, tales como su cambio de atuendo para llegar a destino y, momentos más tarde, sus prácticas de inglés con un miembro de la tripulación, a quien le relató desde hace cuántas horas viajaba.

Luego de una larga travesía, Jimena arribó a Bangkok. “Llegué”, escribió, sin detalles, junto a una imagen donde se podían apreciar algunos autos y un enorme cartel con grafittis. Una vez que dejó todas sus pertenencias, ella no dudó en sacarle provecho a su visita por trabajo. Si bien sus fanáticos pensaban que iba a caer rendida en su cama, ella les demostró lo contrario. “Pues claro que no, me estoy yendo en barco a un súper shopping”, aseguró mientras su cámara apuntaba a un puente donde al final se encontraba una enorme embarcación de madera. Con un look informal que consistía en una camisa beige y un par de pantalones azules, disfrutó del paisaje que tenía para ofrecerle la ciudad tailandesa hasta su próximo destino: el reconocido centro comercial IconSiam, situado junto al río Chao Phraya.

Una vez que llegó al lugar, Barón aprovechó a recorrer sus enormes inmediaciones. “Buscando algo para comer”, expresó mientras recorría el barrio repleto de negocios. Entre algunos de los productos que pudo observar, la cantante se quedó completamente anonadada por el brochette de cocodrilo que vio en exhibición y no dudó en capturarlo con su celular. Sin embargo, sus gustos estaban bastante alejados de los locales. “Parada de ramen”, comentó junto a un breve clip donde se la pudo apreciar comiendo dicho plato para satisfacer con su apetito en plena tarde.

Sin embargo, su jornada estaba lejos de terminar. Luego de su salida recreativa, volvió al hotel a prepararse para encontrarse con sus colegas. “Iba a dormir regia, pero me acordé de que soy mi maquilladora y mi peinadora”, relató a sus seguidores, quienes no solo presenciaron el cambio de look que realizó, sino también su atuendo para el evento nocturno de la marca. Con su larga cabellera atada en un moño, una polera llena de pedrería plateada y unos pantalones a juego con un par de zapatos del mismo color, Jimena se robó todas las miradas. En especial luego de encontrarse con sus compañeras, quienes posaron junto a ella con sus propios estilos. “Las churras de Argentina”, tituló la celebridad al pie de la foto que subió Zaira, quien se había referido a la gran presencia de figuras argentinas en Tailandia.