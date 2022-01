«Jirafas vs suricatas»: Pampita y Dolores Barreiro, una guerra de modelos que lleva más de 20 años

Compartir

Las ex compañeras coincidieron en un evento de Punta del Este y evitaron saludarse, lo que revivió una vieja disputa

“¿En serio que hay una guerra entre estas dos mujeres? Yo no sabía”, dijo Karina Mazzocco en A la tarde, el ciclo que conduce por la pantalla de América, luego de que dieran la información sobre una pelea que lleva más de 20 años entre Dolores Barreiro y Carolina Pampita Ardohain, cuando ambas compartían desfiles y pasarelas.

Y este escándalo resurgió porque esta semana ambas coincidieron en un evento en Punta del Este, al que fueron como artistas invitadas. Allí, si bien no hubo un cruce entre ellas, justamente el escándalo es porque a una le molesta la presencia de la otra. El primero que trajo la información fue el periodista Gustavo Descalzi desde Uruguay, quien contó que la primera en llegar a dicho desfile fue Barreiro -acompañada por su actual pareja, el polista Santiago Gómez Romero- y que más tarde hizo su entrada triunfal Pampita, quien acaparó todas las miradas y recibió una ovación. Hecho que, siempre según el periodista de América, aseguró que no le habría gustado nada a la ex esposa de Matías Camisani.

En tanto, a ambas las habían ubicado cerca, de manera tal que cuando el cronista de América se acercó hacia la conductora de Pampita Online para hacerle una nota, Dolores Barreiro vio que salía de fondo en el plano de la entrevista y de inmediato se levantó del sillón en el que estaba sentada.

Matilda Blanco, que estaba invitada al ciclo de Mazzocco, recordó cuándo comenzó la disputa entre Pampita y Dolores Barreiro. La productora de moda hizo la salvedad de que por ese entonces, hace más de 20 años, cuando se hacían los desfiles de Roberto Giordano, había mucha “discriminación en el mundo de la moda”. Y reveló que en los desfiles llamaban las “pasadas de las bajas, y las de las altas”, para que ninguna modelo quedara desfavorecida al lado de la otra.

“Decí cómo se decían”, interrumpió Florencia de la V, que parecía conocer la historia que contaba Matilda, quien respondió: “Las jirafas y las suricatas”. “Porque se decía que les andaban entre las piernas”, agregó la panelista del programa. “En ese momento se vivía mucha discriminación, era una matanza”, siguió la productora de moda.

Luego, contó que en una de las populares ediciones de desfile primero pasaron las modelos de alta estatura -allí estaba Dolores Barreiro- y luego fue el turno de las “bajas” -grupo que integraba Pampita-. Y cuando llegó la indicación de que esta última debía ser la que cerrara el desfile y posar para la foto final, es decir que le estaban dando un importante lugar en el evento, muchas productoras de moda que estaban allí presentes se mostraron sorprendidas y manifestaron su descontento.

“¿La vamos a mandar ahora? ¿Y dónde la ponemos?”, escuchó reclamar Blanco desde atrás de la pasarela. Ocurre que, según contó Matilda, por ese entonces, cuando una quería sumarse a la foto final “las modelos arrancaban a los codazos”.

Y ¿qué hizo Pampita? Luego de su pasada, y mientras los conductores del desfile Teté Coustarot y Roberto Giordano la halagaban, ella se sumó a la foto encontrando el mejor lugar, y lejos de los codazos que podría haber recibido: “se ubicó en el piso, estirada en el medio”, destacó Matilda.

