Jisoo de BLACKPINK y Seo In-guk en un nuevo k-drama romántico de Netflix

Aunque ya los habían visto grabando en Filipinas, Netflix finalmente confirmó de Jisoo de BLACKPINK y el actor surcoreano Seo In Guk (Fatalidad a tu servicio) serán los protagonistas de su siguiente k-drama de romance.

La flamante producción lleva el título temporal de Boyfriend on Demand, y abordará una peculiar historia de amor llena de enredos en la era digital.

La ficción sigue a Seo Mi-rae (interpretada por Jisoo), una productora de webtoons que, agobiada por su trabajo y con una vida amorosa inexistente, decide probar suerte en un servicio de citas por suscripción.

A través de un dispositivo llamado “Novio mensual”, Mi-rae ingresa a un mundo virtual donde puede interactuar con una pareja perfecta a su medida. Con esa plataforma, la protagonista experimenta una “emocionante descarga de dopamina”.

Acompañándola en esta aventura estará Park Kyeong-nam (Seo In-guk), su colega y rival en la industria de los webtoons. Aunque Mi-rae no lo soporta en el trabajo, Kyeong-nam es respetado por su talento y frialdad profesional. No obstante, “a pesar de su indiferente y frío comportamiento, es un personaje con sorprendentes secretos, seguro de despertar emociones en Mi-rae”.

La serie está dirigida por Kim Jung-sik, quien previamente ha sacado adelante las series de romance y comedia Work Later, Drink Now, Strong Girl Namsoon y El que no gana no ama.

El k-drama será transmitido en Netflix pero todavía no tiene fecha de estreno. Es una apuesta más de la plataforma que continúa invirtiendo en contenido coreano.

El rodaje de Boyfriend on Demand ya está en marcha. En la primera semana de febrero, la dupla estelar fue vista en Cebú, Filipinas mientras filmaban escenas de la ficción.

Jisoo y su faceta de actriz

Desde su debut actoral en Snowdrop (2021), Jisoo continúa explorando esa faceta adicional en su vida artística. Su interpretación en el melodrama de Disney+ y JTBC la llevó a encarnar a una mujer que atraviesa amor e ilusión, a la vez de lidiar con la decepción y la pérdida.

En contraste, la comedia predominó en su siguiente proyecto para la pantalla chica. El 7 de febrero, Jisoo estrenó Newtopia, un thriler de zombies para Prime Video en el que comparte escena con Park Jeong-min. Ahí, la cantante encarna a Kang Young-joo, una mujer que lucha por reunirse con su novio en medio de un brote apocalíptico en Seúl.

Jisoo también estará en los cines este año, pues forma parte del reparto de la película Omniscient Reader: The Prophet, una megaproducción surcoreana de acción futurista, que cuenta con Lee Min Ho en el estelar.

BLACKPINK en 2025

Fuera de la actuación, Jisoo también ha estado brillando en su carrera musical. En enero de 2025, firmó un contrato con Warner Records para distribuir su música en solitario a nivel global, movimiento que se concretó con el lanzamiento de su primer mini álbum, Amortage, el pasado 14 de febrero.

Además, anunció su gira de fan meetings “Lights, Love, Action!”, con paradas en ciudades como Manila, Bangkok, Tokio, Macao, Taipéi, Hong Kong y Hanói.

Para los BLINKs, hay otra gran noticia: BLACKPINK iniciará su “World Tour 2025” el próximo 5 de julio en Seúl, con presentaciones en 10 ciudades, incluyendo Los Ángeles, Chicago, Toronto, Nueva York, París, Milán, Barcelona y Londres.

La gira marca el regreso del grupo a los escenarios tras el “Born Pink World Tour”, que recaudó más de 148 millones de dólares y atrajo a 703,000 espectadores.