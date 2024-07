JJOO Paris 2024: los atletas argentinos tuvieron su despedida en el CeNARD

Rocío Sánchez Moccia, Constanza Garrone, Hernán Barreto y Luciano De Cecco recibieron la enseña patria celeste y blanca de manos del presidente Milei.

A 21 días del inicio de París 2024, las delegaciones argentinas tuvieron su despedida oficial en una ceremonia celebrada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, en la que Rocío Sánchez Moccia y Luciano De Cecco, quienes serán los abanderados en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, y Hernán Barreto y Constanza Garrone, quienes liderarán el desfile nacional en la apertura de la cita paralímpica que arrancará el 28 de agosto, recibieron la bandera celeste y blanca de manos del presidente de la Nación, Javier Milei.

«Los cuatro abanderados se han ganado este galardón por todo lo que hicieron y hacen por sus disciplinas y el deporte en general. Y sin duda lo dejarán todo para poder en lo más alto esta bandera que hoy les entrego», afirmó Milei.

Y dirigiéndose a todos los deportistas presentes, aseguró: «Ustedes son a partir de hoy representantes de la República Argentina en la más importante cita del deporte mundial. Es un orgullo inmenso, proporcional al tamaño del servicio que le brindan a la Patria. Porque se trata no solo de demostrarse a ustedes mismo y a sus pares quiénes son como deportistas, sino de mostrarle al mundo entero quiénes somos como argentinos, un pueblo creativo y trabajador, que se esfuerza por la excelencia, que se exige a sí mismo, que sabe lo que es sobreponerse a la adversidad y abraza la competencia».

En una mañana helada, un grupo no muy numeroso de atletas -muchos ya viajaron al exterior para competir y prepararse de cara al objetivo más importante de los últimos años- se juntaron en el CeNARD para ser testigos de la tradicional entrega de la insignia patria, como ocurre en la previa de de cada Juego.

Leonas y Leones llegaron para acompañar a Sánchez Moccia, capitana del seleccionado femenino; Facundo Conte y varios de sus compañeros del seleccionado masculino de vóleibol estuvieron junto a De Cecco; también dijeron presente algunos jugadores de Pumas 7’s, el taekwondista Lucas Guzmán, el pentatleta Franco Serrano y muchos representantes paralímpicos, como el nadador Santiago Senestro y las atletas Candela Cerrudo, Antonella Ruiz Diaz y Yanina Martínez, unas de las que se animó a «desfilar» con los distintos modelos de la indumentaria oficial que diseñó Le Coq Sportif para los equipos.

Los ojos estuvieron puestos, sobre todo, en los cuatro elegidos para portar la bandera albiceleste en las dos fiestas inaugurales. Sánchez Moccia y De Cecco, capitanes de sus respectivos seleccionados, serán olímpicos por cuarta vez y sueñan con llegar al podio con sus compañeros, como hicieron hace tres años en Tokio. Barreto, velocista y dueño de tres medallas paralímpicas, también tendrá su cuarta participación en unos Juegos; mientras que Garrone, referente del tenis de mesa nacional, tendrá su segunda experiencia, tras la de la capital japonesa hace tres años.

«Es un montón. Es la frase que me sale siempre, pero realmente lo siento así, es un montón todo esto que me está pasando. Ser abanderada era algo que veía como algo increíble, porque siempre había grandes figuras llevando la bandera y no me imaginaba yo ahí. Es un shock de emociones. Estoy muy feliz. Es un orgullo y un honor muy grande», contó Sánchez Moccia.

La porteña seguirá los pasos de Marcelo Garraffo (Barcelona 1992) y Luciana Aymar (Londres 2012), los otros jugadores de hockey que fueron abanderados.

«Estoy feliz porque el hockey está llevando la bandera nuevamente. Hablé con Lucha el otro día y nos acordamos de que en mi primer Juego Olímpico ella fue la abanderada y para mí fue un recuerdo inolvidable, muy lindo, verla a ella ahí. Y que hoy me toque estar a mí es increíble», agregó la Leona, plata en aquella cita de la capital inglesa de 2012 y también en Tokio.

«Es un honor. Lo más grande que le puede pasar a un deportista amateur es representar a su país en un evento como una ceremonia de unos Juegos Olímpicos. Va más allá de lo deportivo, es representar a todos los deportistas y a todos los chicos que sueñan con lograr hacer algo en este país. Para mí es un cierre de una carrera importante en la selección y cerrarla como abanderado es increíble. No lo pensé, no lo busqué, así que es un reconocimiento a la trayectoria. Estoy muy orgulloso. No suelo mirar las ceremonias, hace mucho que no voy a la ceremonia porque siempre jugábamos el día después. Pero los abanderados anteriores fueron atletas icónicos de la historia argentina. Ser parte de ese grupo con Ro es increíble para nosotros y para nuestras disciplinas», reflexionó De Cecco, el primer representante del vóleibol argentino en portar la bandera.

«Para los que somos parte de este pequeño deporte poco conocido en Argentina es increíble y servirá para darle visibilidad al voley, que tanto la necesita. Es nuestra realidad, nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Hoy, hacemos muchísimo más de lo que en realidad deberíamos poder hacer. Todos los resultados que hemos conseguido en los últimos diez años nos avalan y estamos orgullosos. Vamos con la frente en alto a tratar de conseguir siempre lo inesperado, porque seguro que en Tokio nadie se esperaba que ganemos medalla. Pero hoy somos los medallistas de bronce», agregó el armador santafesino, olímpico en Londres, Río y Tokio, en el que consiguió con el seleccionado nacional un histórico bronce.

Varias nombres icónicos del deporte argentino formaron parte de la despedida. Marcos Milinkovic, uno de los mejores de la historia del vóleibol nacional, se acercó al CeNARD y hasta compartió un sentido abrazo con De Cecco antes del arranque de la ceremonia. Belén Pérez Maurice, tres veces olímpica en esgrima, lideró el desfile de los uniformes, enfundada en una bandera albiceleste. Y varios otros enviaron sus saludos a la distancia en un video que emocionó a más de uno cuando Gabriela Sabatini, Silvio Velo, Luciana Aymar, Emanuel Ginóbili y Juan Martín Del Potro, entre otros, les dedicaron unas palabras a la distancia a los atletas que competirán en París.

Tras la entonación del himno nacional, la ceremonia tuvo su primer momento protocolar con el discurso de Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, quien acompañó al presidente junto a Julio Garro, subsecretario de Deportes; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores, entre otras autoridades del Gobierno nacional; y los presidentes de los Comités Olímpico y Paralímpico Argentinos, Mario Moccia y José María Valladares, respectivamente.

«Tenemos a la segunda delegación más importante que vaya a participar de los Juegos Paralímpicos y a la cuarta en cuanto a atletas olímpicos. Esto es el fruto del trabajo de ellos, de la cultura del esfuerzo y de la tenacidad», afirmó Scioli.

«Ustedes son un ejemplo de sacrificio y demuestran que no hay beneficio sin ese sacrificio, sin el esfuerzo, sin la fuerza de voluntad, que es el mayor motor para cumplir los sueños. Estoy seguro que cada uno de ustedes va a ser una fuente inspiradora para la juventud de nuestro país. Y a los atletas paralímpicos, tengo una gran empatía por ustedes, tengo una gran admiración por mi experiencia personal. Son la máxima expresión de que no hay que detenerse ante las adversidades», agregó.