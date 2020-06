Joaquín Sabina se casó en secreto con Jimena Coronado, su pareja desde hace 25 años

Compartir

Joaquín Sabina, de 71 años, y Jimena Coronado ya son marido y mujer. El cantante y la mujer que ha compartido su vida durante 25 años se han dado el “sí, quiero” este lunes 29 de junio en el Registro Civil de la calle Pradillo, en Madrid.

La ceremonia íntima ha estado oficializada por la secretaria del juzgado y también estuvieron presentes tanto Joan Manuel Serrat, gran amigo del intérprete, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de acuerdo con el diario español El País.

Según recogen los medios locales, Sabina llevaba una mascarilla y su habitual sombrero de paja. En todo momento, el músico fue asistido por su esposa, que eligió para este día tan especial un vestido azul oscuro y unas informales sandalias. Se trató de un enlace privado, y los recién casados intentaron evitar ser fotografiados.

En 2019, Serrat, gran amigo de la pareja, aseguraba en una entrevista que el cantante le había pedido matrimonio a Jimena, “de rodillas”. Durante su gira por Argentina y con su conocido sentido del humor, en conversación con Teleshow, Sabina aseguró: “Doblé la cerviz y en verso…”. Arrodillado y con alianza incluida, se declaró. El pedido tuvo lugar en el 50 cumpleaños de Jimena. Le dio un anillo para sellar su amor, y le entonó un romántico poema.

La pareja se conoció en Perú, cuando él fue a presentar un disco y ella acudió enviada por el periódico El Comercio para hacerle unas fotos en una suite del hotel Sheraton, de Lima. Tras las fotografías, esa noche quedaron en un bar de Lima, la ciudad natal de Coronado, que es hija del ex presidente del Banco Central de Reserva del Perú: Pedro Coronado Labó.

Desde hace años, la pareja vive en Madrid, en la céntrica plaza de Tirso de Molina, junto con media docena de gatos, donde Sabina compone y ella gestiona su agenda. Durante el confinamiento obligado por la pandemia del coronavirus, el músico andaluz y su mujer fueron vistos aplaudiendo al personal sanitario desde su balcón.

Para Sabina este ha sido su segundo matrimonio, después de casarse con Isabel Oliart. Su ahora esposa es su apoyo fundamental, fuera y dentro del escenario: es la que responde las llamadas, la que restringe las visitas y quien autoriza las entrevistas a Sabina. Coronado también fue clave en la recuperación del cantante tras el infarto cerebral que sufrió en 2001.

El pasado mes de febrero, el cantante tuvo que ser operado de un hematoma intercraneal, permaneciendo en la UCI durante seis días. Tras diez días de ingreso recibió el alta hospitalaria. Sabina estuvo acompañado en todo momento por sus hijas, Rocío y Carmela, quienes no se han separado de su lado, y de su mujer.

El cantautor fue trasladado al hospital el pasado 12 de febrero después de que un mal paso le hiciese caer del escenario del Winzink Center de Madrid, donde se encontraba en pleno concierto con Serrat. La caída, desde una distancia de 1,70 metros le provocó “un traumatismo de hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico”, que lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente para evacuar un hematoma intracraneal, lo que le mantuvo unos días en observación en la UCI.

Esta caída en el escenario no fue el primer susto que ha tenido el cantante a nivel de salud. En 2018 fue internado debido a los fuertes dolores que sentía en una pierna y que derivaron en una trombosis venosa aguda. Pese a que una semana más tarde recibió el alta y se terminó de recuperar en su domicilio, unos meses después se vio obligado a cancelar los cuatro conciertos que tenía programados de su gira Lo niego todo. En ese momento, el motivo era una disfonía aguda como consecuencia de un proceso vírico.