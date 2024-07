Joe Biden confirmó que se baja de su candidatura

El presidente Joe Biden bajó su candidatura para las elecciones de Estados Unidos que se celebrarán el 8 de noviembre. A través de una carta que publicó en las redes sociales este domingo, el veterano de 81 años declinó su participación en los comicios y así no irá por la reelección. Comienza la discusión para definir quién reemplazará al mandatario en la lista, con la vicepreidenta Kamala Harris como la apuntada a ocupar ese lugar.

Tras varios días de presión desde el seno del propio Partido Demócrata, Biden anunció formalmente que retira su candidatura a la reelección y no competirá contra el republicano Donald Trump.

“Creo que lo mejor para mi partido y el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, señaló el jefe de Estado en un comunicado.

Biden, en una publicación de la red social X (ex Twitter), dijo que seguirá en la presidencia hasta que finalice su mandato en enero de 2025 y que se dirigirá al país esta semana.

“Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y el país es que me retire y me concentre únicamente en el cumplimiento de mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, escribió Biden.

El retiro de su candidatura a la reelección allana el camino para que la vicepresidenta Kamala Harris encabece la lista, de acuerdo a las primeras versiones, la primera mujer negra en hacerlo en la historia del país.