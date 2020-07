Jofré: ”El traslado del Mercado Frutihortícola llevará alivio a vecinos”

Compartir

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó la importancia de que el sector mayorista que operaba en el Mercado Frutihortícola se traslade al predio de la Sociedad Rural, llevando así mayor tranquilidad a los pobladores de la zona que realizaban constantes quejas por los ruidos y vibraciones de camiones que además complicaban el tránsito.

“Esta era una idea que veníamos madurando desde hace un tiempo, teniendo en cuenta que hoy como está la ciudad el Mercado quedó muy céntrico, en el medio del barrio Parque Urbano, Guadalupe en una avenida muy transitada como la Néstor Kirchner y generaba problemas con los vecinos por el tránsito de camiones pesados, incluso las vibraciones producían rajaduras en algunas casas, el horario en el que trabajan para descargar la mercadería que es desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana y por eso había ruidos molestos, ya veníamos viendo la forma de trasladarnos, estábamos consiguiendo un lugar adecuado y hablando con las autoridades de la Sociedad Rural, ellos estuvieron dispuestos a prestarnos ese lugar que es especial para esto porque tiene grandes galpones, buenos sanitarios, hasta lugares como para hacer un parrillero y que la gente que trabaja ahí cocine y pueda comer. Hemos cerrado el acuerdo y ahora estamos trabajando en el reacondicionamiento cortando el pasto, colocando ripio en la parte interior para una mejor circulación de los camiones, también vamos a armar una dependencia de la Municipalidad en una casa que existe para atender a todos los barrios de la zona”, destacó.

Respecto al acuerdo, informó que “hemos firmado por cinco años que es renovable o lo desestimaremos de ser necesario, ese es el tiempo que hemos acordado primeramente”.

Sobre la Expo Rural que cada año se hace en el precio, señaló que “nos han dado una parte del lugar, el resto quedó liberado, sobre todo donde se hacen las muestras ganaderas, tribunas, corrales, todo eso quedó libre, aparte quedamos que los días que se hagan las exposiciones que cada vez son de menos días lo haríamos en conjunto, en lugares como para que se instalen aquellos stands que lo quieren hacer”.

Expuso además que el rubro mayorista es el que se trasladará, pero si algún minorista también quiere hacerlo, le reacondicionarán un sector, “nosotros entendemos que una vez que esté reacondicionado en unos 30 días más o menos podríamos estar trasladándonos, esto es para mayoristas pero si a algún minorista le interesa el lugar porque ahí también va a poder comercializar con toda la zona, nosotros no tenemos problemas en reacondicionarle un lugar para que se instale pero en un principio es para mayoristas”.

Asimismo señaló que el flujo de camiones en la zona donde opera actualmente el Mercado, “nos estaba generando muchos problemas con los vecinos, teníamos muchas quejas, denuncias por los ruidos a la madrugada, a la hora que la gente tiene que descansar para trabajar al otro día, después el peligro también del que está transitando por la zona, es muy concurrida, hay camiones de gran porte, problemas para el estacionamiento que a veces ocupaba muchos espacios sobre la avenida o el interior de los barrios y la gente se enojaba porque no podían sacar sus vehículos, creo que con esto vamos a ir logrando una solución. Nuestra idea es que el día de mañana cuando se levante la restricción del Covid-19 se convierta en un lugar de espectáculo público, cultural, musical, de exposición de artesanos, esa es la idea que tenemos para trabajar en conjunto con la gente de la Sociedad Rural”.

En cuanto a si esto tiene un costo para la Comuna, explicó que “hemos llegado a un acuerdo, tiene un costo pero no es que estamos sacando de otro lado para poner ahí, el acuerdo es que se pagan alquileres por los lugares que utilizan así como en el Frutihortícola donde se paga por los puestos y lo que se recauda se distribuye entre la Municipalidad y la Sociedad Rural”.