Jofré aseguró que «el servicio de la Comuna no es tan malo, mejoró muchísimo en los últimos años»

Compartir

Linkedin Print

El intendente de la ciudad Jorge Jofré, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló de diferentes temas, entre ellos del año que se termina y realizó un balance positivo dentro de la Comuna debido al progreso en sectores de la ciudad. En ese marco aseguró que se mantiene el porcentaje de contribuyentes y señaló que para el año que inicia buscarán aumentar los números. Asimismo destacó que el servicio que brinda la Municipalidad «no están malo, mejoró muchísimo en los últimos años».

Comenzó hablando del auto que sortearon entre los contribuyentes que están al día. «Nosotros durante el año sorteamos motocicletas y televisores LED y en el fin de año el cierre es con un auto 0KM que esta vez sacó una vecina del barrio 12 de Octubre y el año pasado había sacado un vecino del barrio San Martín, así que en cierta medida es una forma de agradecerles el esfuerzo que hacen de pagar y aportar los tributos para que la Municipalidad pueda tener un mejor desempeño dentro de la ciudad».

En ese marco reconoció que «es un trabajo diario tratar de que la gente sepa o entienda la importancia de pagar los tributos municipales, no obstante, nosotros habíamos partido de un nivel muy bajo de cumplimiento, alrededor de un 10% en promedio de todos los impuestos y llegamos a estar en el 43%, estamos manteniéndonos, bajando un poquito que siempre sucede a fin de año pero tenemos fe de que vamos a seguir en este proceso de recuperación de la conciencia del tributo y que vamos a llegar a un porcentaje mayor este año».

«Para poder llevar todas las soluciones que se necesitan es imprescindible tener recursos, con los que contamos hoy son de coparticipación más la cobranza de los tributos, con la coparticipación lo primero que hacemos es pagar los sueldos de los empleados y cooperativas, algunos equipamientos que se alquilan para el desarrollo de la labor, después algunas pequeñas obras, el resto hacemos con la recaudación de tributos y veníamos haciendo muchos pavimentos con el financiamiento del gobierno de la provincia que están en ejecución todavía», acotó.

«Ahora hemos empezado una nueva modalidad porque muchos vecinos se acercaron para hacer un trabajo en conjunto de pavimentación y andamos bastante bien, empezamos primero cerca de la avenida Kirchner donde están los edificios en altura, hicimos 100 metros, después en la Vélez Sarsfield firmamos un contrato de 300 metros, ya empezamos con 100, también en Los Lapachos se van a pavimentar 300 metros, la colectora de la avenida Juan Domingo Perón que va hacia la Avenida Italia se van a pavimentar aproximadamente 200 metros, en el barrio Incone otros 200, cuando uno va sumando prácticamente mil metros van a ser con financiamiento compartido en el cual los vecinos aportan el material, nosotros ponemos la mano de obra y después el costo del material se le descuenta de los impuestos durante el tiempo que corresponda de acuerdo a lo que aportaron por cada frente», valoró.

Respecto a cómo funciona esta metodología, explicó que «los vecinos se ponen de acuerdo, van a Obras Públicas donde le hacen un costeo de lo que saldría el material, ellos ven si pueden cumplir con esa compra de material, una vez que están seguros de eso vienen, firmamos un convenio y a partir de ahí se empieza cuando entregan el material, no les pedimos nada en efectivo, cuando está el material ya se empieza el trabajo».

Detalló además que tras la realización del pavimento, «se cobra una contribución por mejora, cosa que por ahí no se hacía pero que vamos a empezar a implementar, es lo mismo que ocurre con la vivienda, la gente que por ahí no tiene vivienda pelea para tener una, cuando accede a la misma si paga, se puede conformar un fondo como para poder seguir construyendo para aquellos a los que aún les falta, es algo solidario de por sí, con el tema de pavimento es lo mismo, todos queremos, pero hay costos con los cuales cumplir y cuando a alguien se le hace el pavimento y se ve beneficiado, tiene que contribuir para que otro formoseño también pueda tener sus calles pavimentadas, es un sueño y un derecho que con el tiempo tenemos que lograrlo todos».

Respecto a si esto se implementará el año que viene, contó que «la ordenanza está, lo que pasa es que nunca nos hemos preocupado en que se cumpla, hemos empezado a insistir, cuesta mucho que el vecino entienda, vamos a tomar una medida un poco más fuerte porque es una cosa de estructura justicia que el gobierno hizo una inversión y el vecino pague esas mejoras para que otro vecino también la pueda tener».

Transporte urbano

Seguidamente Jofré habló sobre el servicio de transporte urbano en la ciudad y fue consultado sobre si podrían suspender futuros aumentos de pasajes como está sucediendo en otras ciudades de la región. «Yo todavía no me reuní con ninguna autoridad del gobierno nacional, creo que están puestos todos los cañones en tratar de sacar las leyes que favorezcan para lograr un equilibrio fiscal en el país, seguramente cuando pasa toda esa reorganización que están haciendo de todas las estructuras porque también los ministerios están cambiando, nos llamarán para hablar, de cualquier manera creo que si bien hemos hablado con el gobernador informalmente, quedamos que después de las fiestas nos íbamos a juntar para hablar del tema de subsidios, creo que no hay voluntad de que se saque el subsidio sino que por el contrario mantenerlo y que el pasaje se mantenga en los mismos valores que hasta el presente porque eso permite también que el costo del pasaje esté dentro de cierto margen manejable», expresó.

Año 2020

Para finalizar se refirió a qué le espera al vecino en el año que inicia. «El servicio de la Municipalidad no es tan malo, hemos mejorado muchísimo en los últimos años, a partir de la descentralización municipal también se ha mejorado, uno recorre la mayoría de los barrios y están iluminados, con las calles algunas en regular estado pero otras bien, se ha pavimentado una gran cantidad de cuadras, evidentemente nuestra ciudad no es fácil, tiene un ejido urbano muy extenso en horizontal, mucha gente construyó sus viviendas en lugares donde no existe infraestructura, no tienen servicio de cloaca, cruce de calles con tubos y esas son falencias que se tuvieron al construirse esos barrios alejados de la ciudad y lo cual llevará un tiempo mejorar. La idea nuestra es seguir con el relevamiento que estamos haciendo y con el mayor de los esfuerzos posibles ir completando la infraestructura de los barrios. Formosa está creciendo para arriba poco a poco, si bien hasta ahora lo único que se inauguró fue el edificio Costanera, está muy avanzado el edifico que se está haciendo en el barrio Incone que está próximo a inaugurarse al igual que otros más en la ciudad”.