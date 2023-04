Jofré: «Celebremos con la alegría de sabernos unidos en la causa común que se llama Formosa»

El intendente de la ciudad, Ing. Jorfe Jofré saludó a vecinas y vecinos en el 144° aniversario de la fundación de Formosa, y en ese marco convocó a continuar en el camino de los valores y fuerza de los pioneros y del fundador, Luis Jorge Fontana, al considerar permitieron superar las dificultades de cada época y son la guía a un futuro mejor.

En ese marco, Jofré convocó a festejar “con la alegría de sabernos unidos en la causa común que se llama Formosa. Honremos a los que nos precedieron en esta lucha, los que protagonizaron las gestas más importantes de nuestra historia, y reafirmemos aquellos ideales que nos legaron, que están representados en el modelo formoseño, y que las nuevas generaciones de formoseños y formoseñas tomarán y enriquecerán para seguir caminando hacia el destino de grandeza que nos merecemos”.

Repasó las causas que llevaron a la fundación de Formosa, y resaltó la figura de su fundador, a quien consideró como “un humanista y militante de la integración nacional, que además de las inmensas riquezas naturales del lugar elegido, consideró las potencialidades de desarrollo que representó esta zona que eligió para trasladar la nueva capital de los territorios del Chaco”.

Mencionó apellidos de las primeras familias, entre las que citó a Bertuol, Brunelli, Bin, Canesin, Capra, Ceccotto, Cristanchi, D’agostini, D’alfaro, Dellagnolo, Del Turco, Fachini, Fantín, Fillipigh, Garcalo, Gon, Heretichi, Lezziza, Lotto, Lischetti, Malich, Marighetti, Montebelo, Pernochi, Princich, Rigonatto, Pernovich, Paulina, Castañeda, Senes, y otros tantos, al considerar que “son parte de nuestra propia esencia y siempre estarán en nuestra memoria y con nuestro reconocimiento”.

“Somos herederos del esfuerzo y perseverancia de ese puñado de hombres y mujeres que, cuando todo estaba por hacerse, empezaron a construir la senda de una historia cargada de olvidos, y postergaciones y solo sostenida por el firme convencimiento de que era éste y no otro, el lugar del mundo en que querían vivir y trascender”, enfatizó.

Luego, hizo un repaso de las dificultades del país de las que Formosa no se sustrajo, y que pusieron al país “al borde de la desintegración”, a nuestro territorio a más postergación y olvidos, hasta que las luchas del campo popular devolvieron la democracia, como sistema en el cual se pueden realizar los sueños individuales entro del entorno comunitario.

“Sabíamos que solo en democracia podríamos sostener nuestros sueños, y por ella luchamos, hasta que con nuestros derechos cívicos recuperados, elegimos a quien fue capaz de delinear y trazar una hoja de ruta que nos orienta hacia un horizonte definido de bienestar, desarrollo y realización colectiva que tomó el nombre de Modelo Formoseño para el Proyecto Provincial, como una síntesis de aquel ideal Fontaniano en la gesta de la Fundación, y de ese espíritu autónomo de aquellos formoseños y formoseñas que protagonizaron la Provincialización, sustentados en los principios filosóficos de la Doctrina Justicialista como propuesta revolucionaria para los pueblos que toman las riendas de su destino y definen su presente y su futuro”, añadió.

“Ese modelo -dijo- ese conjunto de anhelos realizables, pensado, planificado y conducido por un hijo de esta tierra y de esta historia, el compañero Gildo Insfran, que rescata y pone en valor nuestra esencia como pueblo y que, en cada época y cada tiempo se va alimentando colectivamente de nuevos sueños y nuevas metas, nos compromete a estar a la altura de esta historia que tantos hombres y mujeres construyeron y que nos debemos como comunidad organizada”.

Luego agregó: “en la ciudad, la que mis vecinos y vecinas me han conferido el honor y la responsabilidad de conducir y administrar, nos hemos propuesto entre todos, ser merecedores de ese legado, caminar los caminos del modelo formoseño, para hacer de ella el mejor y más hermoso lugar para vivir, una ciudad inclusiva, participativa, sustentable, adecuada al tiempo en que nos toca vivir, en donde todos y todas podamos realizarnos individualmente para encontrar, en armonía, la realización del conjunto de la comunidad”.

Jofré consideró que en base a ese último enunciado “toda nuestra energía está puesta en fortalecer el sentido de pertenencia de los vecinos y las vecinas, para enfrentar más unidos que nunca las adversidades que el presente nos impone”. “Poner en valor aquellos espacios de la ciudad que tienen que ver con nuestro patrimonio urbano histórico, nuestras raíces identitarias, recuperar la mirada al rio que nos trajo vida, es también reconocernos en nuestra historia común, elemento imprescindible de la cohesión social que promovemos”, subrayó.

En ese aspecto, mencionó que la restauración del histórico reloj de la avenida 25 de Mayo, el Paseo San Martín, y el Paseo del Rio “son apenas, las más próximas en el tiempo de los muchos espacios que recuperamos y que contienen pedazos invalorables de nuestro pasado”.

No eludió Jofré aludir a la crisis que atraviesa el país, producto de gobiernos anteriores que produjeron el mayor endeudamiento de la historia y la consecuencia de un daño inmenso al tejido social.

Pero llamó a mantener viva la llama del optimismo, como lo hacían los fundadores de Formosa, al considerar “de la mano de la unidad, la solidaridad y la organización para rescatar a la Nación y llevarla su destino de grandeza”.

“La Formosa de hoy, que orgullosamente mostramos al mundo, nunca ha detenido su marcha a pesar de las incontables vicisitudes por la que tuvo que atravesar”, dijo.

“Esa perseverancia que nos identifica como pueblo, la claridad de nuestros objetivos, y el profundo amor por nuestra tierra, nos ha traído hasta este presente de realizaciones, pero el futuro nos sigue comprometiendo en las cosas que aún nos faltan, porque los sueños de las futuras generaciones trazan nuevas metas que alcanzar, en la dinámica que nos impone la vida, y es nuestra responsabilidad dejar el camino allanado para que se puedan hacer realidad”, prosiguió.

En ese marco, el intendente convocó: “vivamos este día hermanados en el espíritu y en la acción, renovando nuestro compromiso con nuestra enseña provincial y nacional, con la fe y la esperanza que nos caracteriza como pueblo unido, y en esta semana en la que los cristianos recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo, elevemos nuestros corazones para pedirle a nuestra Santa Patrona, la Virgen del Carmen y a Dios nuestro Señor, que nos siga bendiciendo y protegiendo en esta senda”.

“¡Feliz cumpleaños amada Formosa! ¡Felices Pascuas de Resurrección, formoseños y formo- señas!”, concluyó Jofré.

Relacionado