Jofré: “El compromiso de trabajadores municipales y cooperativistas definió el rumbo claro de este proyecto de ciudad”

Compartir

Linkedin Print

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, agradeció el permanente aporte en trabajo colaborativo que realizan los agentes municipales y cooperativistas, al destacar que constituyen los pilares sobre los cuales se asentó la transformación que durante su gestión marcó un “antes y un después” en la ciudad.

Lo hizo durante el acto de entrega de nuevas indumentarias, equipos y herramientas a trabajadoras y trabajadores del Vivero Municipal, donde estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Darío Di Martino; el jefe de Gabinete, Mauricio Nadalich; el concejal Fabián Cáceres; la coordinadora de Acción Social, Paula Cattáneo; el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, José Delguy, y la directora de Parques y Espacios Verdes, Mercedes Casals .

“Les quiero transmitir que la ciudad está más linda que nunca”, expresó Jofré ante los trabajadores y las trabajadoras, y agregó: “esto no lo digo yo, porque soy parte interesada, sino que lo expresan los vecinas y vecinas y las personas que nos visitan desde otros lugares del país”.

Dijo que esa percepción que se tiene de la ciudad es un logro conjunto del Municipio y de los vecinos y vecinas, pero principalmente de la tarea sostenida de trabajadores municipales y cooperativistas.

Recordó que la estructura operativa municipal ya quedó chica para las 20 mil hectáreas que debía atender y a ello se sumaron 18 mil hectáreas más al ejido urbano, que lleva hasta más allá del barrio Santa Isabel, en el sur de la ciudad.

“Creció la ciudad, en un contexto económico difícil, y gracias a la unidad de acción y concepción con el gobierno provincial y ahora con la gestión del presidente Alberto Fernández, se lograron más cosas. Igualmente, desde el mismo momento de asumir, plasmamos en hechos concretos un Municipio acorde con las actuales exigencias”, dijo.

Enumeró la incorporación de nuevas y modernas maquinarias, el redimensionamiento y adecuación de todas las estructuras y oficinas comunales para que la tarea de trabajadores y trabajadoras se cumpla en ambientes adecuados, sanos y seguros.

Al retomar la valoración de la tarea de los municipales y cooperativistas, el jefe comunal exhortó a “no bajar los brazos” porque se transita “el rumbo que fue trazado: una ciudad moderna y digna de ser vivida por todos y todas”.

Reconoció que aún quedan muchas cuestiones por resolver, entre ellas la del pavimento, porque son más de cuatro mil las calles de tierra que aún posee la ciudad. “Se que los vecinos se enojan tras cada lluvia porque ya quieren el pavimento; pero mientras llegan esas obras, que no será en una sola gestión por la magnitud presupuestaria y del trabajo, las tareas de mantenimiento son constantes”, dijo.

Seguidamente, el jefe comunal mencionó que desde que asumió el cargo llevó adelante medidas que elevaron la autoestima de los trabajadores y trabajadoras municipales. “Hoy vemos que hay una nueva mirada de la sociedad hacia la tarea que realizan los municipales, porque saben que todo lo que se ha recuperado, embellecido y parquizado es fruto del trabajo constante que se lleva adelante en toda la ciudad”.

Tuvo un momento de recordación y de valoración a quienes fueron víctimas de la pandemia, sobre todo en la familia municipal, y resaltó que su acción y compañerismo no serán olvidados.

Por último, en relación al contexto electoral que se avecina, pidió el acompañamiento de toda la ciudadanía a los candidatos del justicialismo, en todas las categorías, nacionales, provinciales y municipales, para seguir en el camino de reconstrucción de la Nación y avanzar con mayor intensidad en el desarrollo de la provincia y en la construcción de la ciudad que nos merecemos y anhelamos.

Compartir

Linkedin Print